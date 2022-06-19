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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Остин
Монреаль - Остин: обзор матча 19 июня 2022
Монреаль
19.06.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 21 тур
0 : 1
Завершен
Остин
67'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Остин
88'
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
81'
Замена
E. Finlay
️️️️
О. Вольф
Замена
J. Kwizera
️️️️
М. Шоньер
77'
74'
Замена
F. Martins
️️️️
Д. Факундес
74'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
Замена
A. Hamdi
️️️️
M. Miljevic
72'
Замена
Р. Киото
️️️️
Х. Торрес
72'
Замена
А. Джонстон
️️️️
Ж. Ватерман
72'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Уррути
Пас отдал
Д. Галлахер
60'
Желтая карточка
Д. Галлахер
48'
Желтая карточка
Х. Касканте
Замена
И. Коне
️️️️
С. Пьетт
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Уррути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
4
Руди Камачо
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
33
Оуэн Вольф
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
2-5-1-2
1
Бреза
95
Корбо
2
Ватерман
10
6
Пьетт
2
Ваньяма
99
Торрес
66
Шоньер
2
85
Камара
4
Камачо
2-2-1-5
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
33
Вольф
4
Ринг
9
Дриусси
17
Галлахер
16
7
Перейра
77
Факундес
37
Уррути
6
Пьетт
8
Коне
8
Коне
6
Пьетт
99
Торрес
9
Киото
9
Киото
99
Торрес
2
Ватерман
2
Джонстон
2
Джонстон
2
Ватерман
10
14
14
10
66
Шоньер
17
17
66
Шоньер
16
24
24
16
33
Вольф
13
13
33
Вольф
77
Факундес
8
8
77
Факундес
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
Остались в запасе
Монреаль
Остин
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Монреаль - Остин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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