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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Нэшвилл
Остин - Нэшвилл: обзор матча 18 сентября 2022
Остин
18.09.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 45 тур
1 : 1
Завершен
Нэшвилл
61'
С. Дриусси
56'
Х. Мухтар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Нэшвилл
Замена
М. Уррути
️️️️
М. Джитте
87'
86'
Замена
T. Anunga
️️️️
Р. Леаль
86'
Замена
Э. Миллер
️️️️
Д. МакКарти
79'
Замена
T.
️️️️
С. Джей Сапонг
70'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Я. Шаффельбург
Замена
Х. Касканте
️️️️
Р. Габриэльсен
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
61'
Замена
А. Ринг
️️️️
О. Вольф
59'
Замена
Д. Факундес
️️️️
Э. Ригони
59'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Мухтар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
2
Мусса Джитте
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
2-1-2-3-2
1
24
28
Габриэльсен
20
Валенсия
13
33
Вольф
9
Дриусси
24
Ригони
17
Галлахер
14
2
Джитте
2-4-4
1
4
2
Ловиц
54
13
МакКарти
10
Мухтар
11
Леаль
18
Шаффельбург
5
18
Мур
9
Сапонг
28
Габриэльсен
18
Касканте
18
Касканте
28
Габриэльсен
33
Вольф
4
Ринг
4
Ринг
33
Вольф
2
Джитте
37
Уррути
37
Уррути
2
Джитте
24
Ригони
77
Факундес
77
Факундес
24
Ригони
13
МакКарти
15
Миллер
15
Миллер
13
МакКарти
9
Сапонг
12
12
9
Сапонг
18
Шаффельбург
19
Мьюил
19
Мьюил
18
Шаффельбург
11
Леаль
27
27
11
Леаль
Остались в запасе
Остин
Нэшвилл
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
8
Felipe Martins
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
8
Felipe Martins
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Остались в запасе
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Остин - Нэшвилл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Q2
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