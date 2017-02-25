Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Альмен Абди - статистика

Завершил карьеру
21 октября 1986 (39)
#22 | Полузащитник
182 см | 82 кг
Швейцария | Косово
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
16
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
1 : 0
25.02.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
21.02.2017
Брентфорд
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
18.02.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 75'
28'
30'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
14.02.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
10.02.2017
Бирмингем Сити
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.02.2017
Шеффилд Уэнсдэй
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бристоль Сити
2 : 2
31.01.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ньюкасл
0 : 1
26.12.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
17.12.2016
Ротерхэм
1' - 34'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
05.11.2016
Ипсвич Таун
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
2 : 0
29.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Кардифф
1 : 1
19.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
16.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
0 : 1
27.09.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
24.09.2016
Ноттингем Форест
72' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
17.09.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
13.09.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
10.09.2016
Уиган Атлетик
1' - 60'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Брентфорд
1 : 1
27.08.2016
Шеффилд Уэнсдэй
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
20.08.2016
Лидс
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бертон Альбион
3 : 1
16.08.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Норвич Сити
0 : 0
13.08.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
07.08.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Главные новости
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
1
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
8
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
4
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+