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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 27 августа 2016
Брентфорд
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
54'
Л. Вибе
90+3'
С. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Х. Дин
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Хатчинсон
Пас отдал
Б. Беннэн
Вторая желтая
Л. Вибе
88'
Замена
А. Бьелланд
️️️️
Р. Сойерс
83'
Замена
С. Саундерс
️️️️
Л. МакЛед
77'
76'
Замена
А. Абди
️️️️
Л. Палмер
73'
Вторая желтая
Д. Джонс
69'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Л. Жоао
66'
Замена
Г. Хупер
️️️️
С. Флетчер
61'
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Л. Вибе
54'
Желтая карточка
Р. Сойерс
52'
Желтая карточка
Л. Вибе
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Брентфорд
43
Доминик Курашик
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
3-5-1-1
25
Бентли
2
Колен
6
Дин
15
Иган
4
МакЛед
26
Вибе
20
Элдер
18
Вудс
23
Йеннарис
14
Сойерс
25
Хоган
3-1-3-3
27
Вествуд
5
Хатчинсон
12
Лис
36
Пудил
20
Ли
10
Беннэн
2
Палмер
3
Джонс
26
Флетчер
19
Жоао
45
Форестьери
14
Сойерс
6
Бьелланд
6
Бьелланд
14
Сойерс
4
МакЛед
7
Саундерс
7
Саундерс
4
МакЛед
2
Палмер
22
Абди
22
Абди
2
Палмер
26
Флетчер
88
Хупер
88
Хупер
26
Флетчер
19
Жоао
9
Нухиу
9
Нухиу
19
Жоао
Остались в запасе
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй
43
Доминик Курашик
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
32
Джек Хант
ПЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
43
Доминик Курашик
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Гриффин Парк
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