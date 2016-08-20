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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
Шеффилд Уэнсдэй - Лидс: обзор матча 20 августа 2016
Шеффилд Уэнсдэй
20.08.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 2
Завершен
Лидс
63'
М. Антонссон
85'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
88'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Х. Сако
85'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
Пас отдал
К. Руф
79'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
77'
Замена
К. Руф
️️️️
А. Моуатт
Замена
У. Бакли
️️️️
Д. Хант
72'
69'
Замена
С. Дукара
️️️️
М. Антонссон
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Уоллес
64'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонссон
Пас отдал
Х. Сако
60'
Желтая карточка
Р. Виейра
Замена
Г. Хупер
️️️️
А. Абди
45'
Желтая карточка
Б. Беннэн
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Хади Сако
ПП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-1-3-2
27
Вествуд
5
Хатчинсон
12
Лис
36
Пудил
32
Хант
20
Ли
22
Абди
10
Беннэн
23
Уоллес
45
Форестьери
26
Флетчер
4-4-2
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
6
Купер
12
Эйлинг
9
Сако
14
Виейра
20
Моуатт
23
Бридкатт
9
Вуд
23
Антонссон
23
Уоллес
3
Джонс
3
Джонс
23
Уоллес
22
Абди
88
Хупер
88
Хупер
22
Абди
32
Хант
11
Бакли
11
Бакли
32
Хант
20
Моуатт
7
Руф
7
Руф
20
Моуатт
9
Сако
27
Филлипс
27
Филлипс
9
Сако
23
Антонссон
15
Дукара
15
Дукара
23
Антонссон
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Лидс
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
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