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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 17 сентября 2016
Бирмингем Сити
17.09.2016, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
81'
К. Дональдсон (П)
90+2'
Л. Юткевич
76'
Г. Хупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+6
Желтая карточка
А. Рич
ГОЛ! 2:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
Ж. Магома
90'
+2
87'
Замена
У. Бакли
️️️️
Р. Уоллес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Дональдсон
81'
80'
Желтая карточка
К. Вествуд
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Глисон
79'
78'
Замена
А. Нухиу
️️️️
С. Флетчер
76'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хупер
Пас отдал
С. Флетчер
65'
Замена
Г. Хупер
️️️️
А. Абди
Замена
Р. Браун
️️️️
Д. Дэвис
63'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
М. Кифтенбельд
63'
56'
Желтая карточка
Г. Ловенс
Желтая карточка
С. Глисон
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-5-1
1
Легздиньш
23
Спектор
17
Гроундс
5
Моррисон
5
Шоттон
19
Магома
34
Адамс
25
Глисон
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
8
Дональдсон
3-1-4-2
27
Вествуд
12
Лис
4
Ловенс
3
Рич
20
Ли
23
Уоллес
10
Беннэн
2
Палмер
22
Абди
26
Флетчер
45
Форестьери
16
Дэвис
10
Браун
10
Браун
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
21
Стюарт
21
Стюарт
8
Кифтенбельд
25
Глисон
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Глисон
22
Абди
88
Хупер
88
Хупер
22
Абди
23
Уоллес
11
Бакли
11
Бакли
23
Уоллес
26
Флетчер
9
Нухиу
9
Нухиу
26
Флетчер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй
27
Коннал Трумен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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