Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Хетафе
Саба Сазонов
Новости
€ 800 тыс
Саба Сазонов - новости
Хетафе
1 февраля 2002 (24), Санкт-Петербург
#4 | Защитник
192 см
Грузия | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
«Гавр» близок к трансферу экс-игрока «Зенита» и «Динамо»
12 июля
3
Воспитанник «Зенита» может вернуться в РПЛ из Серии A
12 июня
1
Экс-динамовец Сазонов получил серьезную травму в Италии
2024.09.17 14:00
1
«Эмполи» подписал воспитанника «Зенита»
2024.08.30 11:33
В Италии оценили уровень игры Сазонова после перехода в «Торино»
2023.10.15 17:29
1
Фото
Экс-динамовец Сазонов травмировался в матче Серии А и не сдержал слез
2023.10.02 22:50
«Динамо» отреагировало на дебют Сазонова в Серии А
2023.09.28 00:13
Сазонов объяснил выбор сборной Грузии, а не России
2023.09.21 17:13
5
Сазонов ради «Торино» отклонил предложения из Англии
2023.08.31 23:49
6
Стало известно, сколько «Динамо» заработает на трансфере Сазонова в «Торино»
2023.08.31 17:04
1
«Торино» купил Сазонова у «Динамо»
2023.08.31 11:52
5
Видео
Защитник «Динамо» прилетел в Италию на медосмотр в «Торино»
2023.08.30 14:15
1
«Плакать не будем»: Личка – об уходе Сазонова из «Динамо»
2023.08.30 08:14
4
В «Динамо» анонсировали переход основного защитника в «Торино»
2023.08.29 19:46
Защитник «Динамо» переходит в «Торино» за 3 миллиона
2023.08.29 12:23
2
В «Удинезе» подтвердили интерес к защитнику «Динамо»
2023.08.24 14:55
1
«Удинезе» предложил 2 миллиона за защитника «Динамо»
2023.08.24 13:25
1
Вице-президент «Бешикташа» отправился в Москву для переговоров по российскому защитнику
2023.08.14 13:53
«Бешикташ» готов заплатить 3 миллиона за защитника «Динамо»
2023.08.11 16:36
2
«Динамо» подтвердило интерес «Лиона» к Сазонову
2023.07.28 21:06
1
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
2023.07.27 11:44
1
Сазонов согласился на трансфер из «Динамо» в «Лион»
2023.07.23 21:06
8
Защитник «Динамо» Сазонов заинтересовал три клуба Серии А
2023.07.15 11:42
3
«Галатасарай» интересуется защитником «Динамо»
2023.07.13 14:59
Тренер сборной Грузии заявил, что Сазонов получил несколько предложений из Европы
2023.06.28 17:59
Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»
2023.06.19 13:37
2
Сазонов высказался о чемпионстве Хвичи в дебютном сезоне Серии А
2023.05.30 15:15
Сазонов: «Стычки между игроками «Динамо» – это хороший показатель»
2023.05.11 09:27
3
1
2
3
Главные новости
Глушенков оценил, стал ли «Спартак» сильнее за год
14:06
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
Видео
Соболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Глушенков – о матчах еврокубков: «Что там смотреть? Как просто катают мяч? Лучше посмотрю сериал»
12:36
5
Смолову грозит штраф от Роскомнадзора
12:06
2
Фото
РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
11:52
2
Глушенков определил лучшего игрока РПЛ: «Сильнее, чем Кордоба»
11:38
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+