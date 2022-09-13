Саба Сазонов - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Саба
|Фамилия
|Сазонов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Саба
|Фамилия
|Сазонов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|44' - 90'
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|1' - 90'
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|12.02.2023
|1' - 45'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|45'
|06.02.2023
|1' - 75'
|Динамо
|4:1
|Енисей
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|23.02.2023
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Динамо (Москва)
|27.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|82'
|23.11.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|85'
|18.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Москва)