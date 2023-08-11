«Бешикташ» готов заплатить 3 миллиона за защитника «Динамо»

оно думает, что если он - ОНО, то в гейуропе его прямо так сразу в барсу заберут?
Центральный защитник «Динамо» Саба Сазонов заинтересовал турецкий топ-клуб.
«Бешикташ» готов заплатить около 3 миллионов евро за игрока сборной Грузии.
Но трансфер маловероятен, поскольку 21-летний футболист рассматривает предложения только из топ-5 лиг Европы.
- В новом сезоне Сазонов поучаствовал в 2 матчах.
- Его контракт с «Динамо» истекает через год.
- Сообщалось, что «Лион» близок к покупке грузинского центрбека.