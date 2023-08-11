«Бешикташ» готов заплатить 3 миллиона за защитника «Динамо»

Центральный защитник «Динамо» Саба Сазонов заинтересовал турецкий топ-клуб.

«Бешикташ» готов заплатить около 3 миллионов евро за игрока сборной Грузии.

Но трансфер маловероятен, поскольку 21-летний футболист рассматривает предложения только из топ-5 лиг Европы.