Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • «Бешикташ» готов заплатить 3 миллиона за защитника «Динамо»

    «Бешикташ» готов заплатить 3 миллиона за защитника «Динамо»

    Центральный защитник «Динамо» Саба Сазонов заинтересовал турецкий топ-клуб.

    «Бешикташ» готов заплатить около 3 миллионов евро за игрока сборной Грузии.

    Но трансфер маловероятен, поскольку 21-летний футболист рассматривает предложения только из топ-5 лиг Европы.

    • В новом сезоне Сазонов поучаствовал в 2 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» истекает через год.
    • Сообщалось, что «Лион» близок к покупке грузинского центрбека.

    Новости по теме
    «Динамо» подтвердило интерес «Лиона» к Сазонову 1
    «Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду 1
    Сазонов согласился на трансфер из «Динамо» в «Лион» 9
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2023 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +373

      odessakmv 11 августа, 19:40

      оно думает, что если он - ОНО, то в гейуропе его прямо так сразу в барсу заберут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14849

      Skull_Boy 11 августа, 18:04

      Лигам топ-5 он нахрен не нужен там своих хватает бестолковых

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 