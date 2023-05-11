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  • Сазонов: «Стычки между игроками «Динамо» – это хороший показатель»

Сазонов: «Стычки между игроками «Динамо» – это хороший показатель»

11 мая 2023, 09:27
3

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал конфликты внутри команды.

  • Вратарь Антон Шунин поругался с двумя одноклубниками.
  • Во время матча с «Факелом» (0:2) он повздорил с Дмитрием Скопинцевым, а после игры с «Химками» (1:0) – с Диего Лаксальтом.

«Стычки между игроками «Динамо» во время матчей? Проблем нет, это эмоции.

Конечно, в игре нельзя так делать, как сделал Антон Шунин со Скопинцевым. Но они, вы сами видели, помирились, все хорошо. Это лишний раз показывает, что нам небезразличен футбол.

Давайте честно: если мы после победы над «Химками» 1:0 друг другу пихаем, то, наверное, хотим большего. Это хороший показатель», – сказал Сазонов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Сазонов Саба
Комментарии (3)
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Fialet
1683801650
Это только для идиотов стычки внутри команды - хороший показатель.
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neim
1683808823
Хороший показатель, это когда бы вы победили Химки со счетом 5:0 и до этого три игры подряд выиграли. Все остальное - жопа. Раздрай внутри команды, как раз и говорит о том, что команда ни кем не управляется и каждый игрок сам по себе.
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яцык
1683809423
пихать надо другим а не друг другу
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