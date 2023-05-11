Сазонов: «Стычки между игроками «Динамо» – это хороший показатель»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал конфликты внутри команды.
- Вратарь Антон Шунин поругался с двумя одноклубниками.
- Во время матча с «Факелом» (0:2) он повздорил с Дмитрием Скопинцевым, а после игры с «Химками» (1:0) – с Диего Лаксальтом.
«Стычки между игроками «Динамо» во время матчей? Проблем нет, это эмоции.
Конечно, в игре нельзя так делать, как сделал Антон Шунин со Скопинцевым. Но они, вы сами видели, помирились, все хорошо. Это лишний раз показывает, что нам небезразличен футбол.
Давайте честно: если мы после победы над «Химками» 1:0 друг другу пихаем, то, наверное, хотим большего. Это хороший показатель», – сказал Сазонов.
Источник: Sport24