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    • Сазонов: «Стычки между игроками «Динамо» – это хороший показатель»

    Сазонов: «Стычки между игроками «Динамо» – это хороший показатель»

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал конфликты внутри команды.

    • Вратарь Антон Шунин поругался с двумя одноклубниками.
    • Во время матча с «Факелом» (0:2) он повздорил с Дмитрием Скопинцевым, а после игры с «Химками» (1:0) – с Диего Лаксальтом.

    «Стычки между игроками «Динамо» во время матчей? Проблем нет, это эмоции.

    Конечно, в игре нельзя так делать, как сделал Антон Шунин со Скопинцевым. Но они, вы сами видели, помирились, все хорошо. Это лишний раз показывает, что нам небезразличен футбол.

    Давайте честно: если мы после победы над «Химками» 1:0 друг другу пихаем, то, наверное, хотим большего. Это хороший показатель», – сказал Сазонов.

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    Источник: Sport24

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    11.05.2023 09:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +115

      яцык 13 часов назад

      пихать надо другим а не друг другу

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      Рейтинг: +5599

      neim 13 часов назад

      Хороший показатель, это когда бы вы победили Химки со счетом 5:0 и до этого три игры подряд выиграли. Все остальное - жопа. Раздрай внутри команды, как раз и говорит о том, что команда ни кем не управляется и каждый игрок сам по себе.

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      Рейтинг: +1777

      Fialet 15 часов назад

      Это только для идиотов стычки внутри команды - хороший показатель.

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