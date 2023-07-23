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    Сазонов согласился на трансфер из «Динамо» в «Лион»

    На защитника «Динамо» Сабу Сазонова появился еще один европейский претендент. Речь о «Лионе».

    21-летний игрок согласился на трансфер. Лионцы планируют заплатить 3-4 миллиона евро. Ожидается пятилетний контракт.

    • Сазонов вызывается в сборную Грузии.
    • До «Динамо» Саба был в системе «Зенита».
    • Также к Сазонову есть интерес в Серии А.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 21:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +911

      sined1951 10 минут назад

      Пусть едет, невелика потеря.

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      Рейтинг: +1350

      mama1991 35 минут назад

      меня стошнило....

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      Рейтинг: +2311

      Dr.Metal 46 минут назад

      Игрок уровня 10 места в рпл

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      Рейтинг: +6233

      AtticusFinch 55 минут назад

      Этот Сазонов ваще никакой - постоянно привозит не успевает обрезает...какой на хер Лион ??? он там за 5 лет сгниет на лавке...Недавно забил первый гол Локомотиву, радовался, как буд-то Лигу Чемпионов выиграл , в итоге Локомотив им в ответ 4 засунул, из его зоны!

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      Рейтинг: +11082

      ivany4 1 час назад

      Ну молодец, что согласился на трансфер из Динамо в Лион.
      А уж Динамо как радо...)))

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