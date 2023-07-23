Сазонов согласился на трансфер из «Динамо» в «Лион»

Пусть едет, невелика потеря.
На защитника «Динамо» Сабу Сазонова появился еще один европейский претендент. Речь о «Лионе».
21-летний игрок согласился на трансфер. Лионцы планируют заплатить 3-4 миллиона евро. Ожидается пятилетний контракт.
На защитника «Динамо» Сабу Сазонова появился еще один европейский претендент. Речь о «Лионе».
21-летний игрок согласился на трансфер. Лионцы планируют заплатить 3-4 миллиона евро. Ожидается пятилетний контракт.
Этот Сазонов ваще никакой - постоянно привозит не успевает обрезает...какой на хер Лион ??? он там за 5 лет сгниет на лавке...Недавно забил первый гол Локомотиву, радовался, как буд-то Лигу Чемпионов выиграл , в итоге Локомотив им в ответ 4 засунул, из его зоны!