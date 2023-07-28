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«Динамо» подтвердило интерес «Лиона» к Сазонову

28 июля 2023, 21:06
1

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что «Лиону» интересен защитник москвичей Саба Сазонов.

«К Сабе Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от «Лиона». Но по той информации, которая есть и в прессе, и у меня, на сегодняшний день, «Лион» не может делать трансферы, потому что на нем финансовые ограничения», – сказал Гафин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лион Динамо Сазонов Саба
Комментарии (1)
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sined1951
1690611004
Сазонову не повезло!
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