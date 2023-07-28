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    «Динамо» подтвердило интерес «Лиона» к Сазонову

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что «Лиону» интересен защитник москвичей Саба Сазонов.

    «К Сабе Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от «Лиона». Но по той информации, которая есть и в прессе, и у меня, на сегодняшний день, «Лион» не может делать трансферы, потому что на нем финансовые ограничения», – сказал Гафин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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