«Динамо» подтвердило интерес «Лиона» к Сазонову

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что «Лиону» интересен защитник москвичей Саба Сазонов.

«К Сабе Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от «Лиона». Но по той информации, которая есть и в прессе, и у меня, на сегодняшний день, «Лион» не может делать трансферы, потому что на нем финансовые ограничения», – сказал Гафин.