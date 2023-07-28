«Динамо» подтвердило интерес «Лиона» к Сазонову

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что «Лиону» интересен защитник москвичей Саба Сазонов.
«К Сабе Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от «Лиона». Но по той информации, которая есть и в прессе, и у меня, на сегодняшний день, «Лион» не может делать трансферы, потому что на нем финансовые ограничения», – сказал Гафин.
- В прошлом сезоне Сазонов забил 1 гол в 33 матчах.
- Им также интересовались «Гамбург», «Галатасарай», «Сассуоло», «Фрозиноне» и «Удинезе».
- Сазонов выступает за сборную Грузии.
Источник: «Спорт-Экспресс»