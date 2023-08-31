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Сазонов ради «Торино» отклонил предложения из Англии

31 августа 2023, 23:49
6

Андрей Сазонов, отец новичка «Торино» Сабы Сазонова, рассказал, что у его сына были варианты продолжения карьеры в Англии.

– Был интерес из Англии?

– Не просто интерес, а предложения.

– Какие?

– Не хочу концентрироваться на этом. Были визиты, встречи, но мы считаем, что до английской Премьер-лиги мы не доросли. А на Чемпионшип по разным причинам не согласны.

– Про вариант с «Торино» стало известно незадолго до самого перехода. Как вы все так быстро провернули?

– Люди часто видят только верхушку айсберга. Все случилось далеко не так стремительно, как кажется – переговоры длились несколько месяцев, первые контакты с «Торино» начались в марте.

С Сабой изначально согласовали позицию: если вариант не очень хороший – не перейдем. Не было задачи пойти абы куда. Мы отвергали варианты на «четверку».

– Не очень хорошие варианты – это какие, например?

– Мы перешли в лучшую лигу для развития защитников. Ставили себе задачу перейти именно в Серию А. Также рассматривали Бундеслигу.

– Какие именно клубы проявляли реальный интерес? Говорили про «Удинезе», «Гамбург», «Лион».

– Так и есть. С нами общались полтора десятка серьезных клубов из Англии, Германии, Италии, Франции и других стран. Большинство выходили с реальными предложениями.

  • Сазонов перешел в «Торино» из «Динамо».
  • Сумма трансфера – 2,75 млн евро + бонусы + процент от будущей перепродажи.
  • Итальянский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2027 года.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Динамо Торино Сазонов Саба
Комментарии (6)
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orlovcar
1693515938
чушь какая то
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odessakmv
1693520711
полтора десятка?!?! да ну, защитник-лавочник-привоз .....
Ответить
Просто-333
1693542449
Были предложения, но какие не скажу. Детсад какой то
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СПбМерлин
1693542893
Совершенно не понимаю смысл брать этого игрока. Уровень посредственный.
Ответить
Эном айс
1693544256
Папуля гонит.
Ответить
яцык
1693553760
В Италии климат получше
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