Сазонов ради «Торино» отклонил предложения из Англии

Андрей Сазонов, отец новичка «Торино» Сабы Сазонова, рассказал, что у его сына были варианты продолжения карьеры в Англии.

– Был интерес из Англии?

– Не просто интерес, а предложения.

– Какие?

– Не хочу концентрироваться на этом. Были визиты, встречи, но мы считаем, что до английской Премьер-лиги мы не доросли. А на Чемпионшип по разным причинам не согласны.

– Про вариант с «Торино» стало известно незадолго до самого перехода. Как вы все так быстро провернули?

– Люди часто видят только верхушку айсберга. Все случилось далеко не так стремительно, как кажется – переговоры длились несколько месяцев, первые контакты с «Торино» начались в марте.

С Сабой изначально согласовали позицию: если вариант не очень хороший – не перейдем. Не было задачи пойти абы куда. Мы отвергали варианты на «четверку».

– Не очень хорошие варианты – это какие, например?

– Мы перешли в лучшую лигу для развития защитников. Ставили себе задачу перейти именно в Серию А. Также рассматривали Бундеслигу.

– Какие именно клубы проявляли реальный интерес? Говорили про «Удинезе», «Гамбург», «Лион».

– Так и есть. С нами общались полтора десятка серьезных клубов из Англии, Германии, Италии, Франции и других стран. Большинство выходили с реальными предложениями.