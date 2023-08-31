Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Сазонов ради «Торино» отклонил предложения из Англии

    Андрей Сазонов, отец новичка «Торино» Сабы Сазонова, рассказал, что у его сына были варианты продолжения карьеры в Англии.

    – Был интерес из Англии?

    – Не просто интерес, а предложения.

    – Какие?

    – Не хочу концентрироваться на этом. Были визиты, встречи, но мы считаем, что до английской Премьер-лиги мы не доросли. А на Чемпионшип по разным причинам не согласны.

    – Про вариант с «Торино» стало известно незадолго до самого перехода. Как вы все так быстро провернули?

    – Люди часто видят только верхушку айсберга. Все случилось далеко не так стремительно, как кажется – переговоры длились несколько месяцев, первые контакты с «Торино» начались в марте.

    С Сабой изначально согласовали позицию: если вариант не очень хороший – не перейдем. Не было задачи пойти абы куда. Мы отвергали варианты на «четверку».

    – Не очень хорошие варианты – это какие, например?

    – Мы перешли в лучшую лигу для развития защитников. Ставили себе задачу перейти именно в Серию А. Также рассматривали Бундеслигу.

    – Какие именно клубы проявляли реальный интерес? Говорили про «Удинезе», «Гамбург», «Лион».

    – Так и есть. С нами общались полтора десятка серьезных клубов из Англии, Германии, Италии, Франции и других стран. Большинство выходили с реальными предложениями.

    • Сазонов перешел в «Торино» из «Динамо».
    • Сумма трансфера – 2,75 млн евро + бонусы + процент от будущей перепродажи.
    • Итальянский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2027 года.

    Новости по теме
    Стало известно, сколько «Динамо» заработает на трансфере Сазонова в «Торино»
    «Торино» купил Сазонова у «Динамо» 6
    Защитник «Динамо» прилетел в Италию на медосмотр в «Торино» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.08.2023 23:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      odessakmv 27 минут назад

      полтора десятка?!?! да ну, защитник-лавочник-привоз .....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +418

      orlovcar 1 час назад

      чушь какая то

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 