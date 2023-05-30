Сазонов высказался о чемпионстве Хвичи в дебютном сезоне Серии А

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал успех Хвичи Кварацхелии в Италии.

«Наполи» впервые за 33 года выиграл Серию А.

Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» оформил 14+17 в 42 матчах.

Сазонов и Хвича вместе играют за сборную Грузии.

«Я застал его, когда он ещe играл в «Рубине». Я безумно за него рад. Переехать в Италию и в первый же год завоевать чемпионство с клубом, который 30 лет не мог стать чемпионом, – это большой результат.

Он внeс вклад. Но, конечно, чемпионство – заслуга всей команды. Хорошая команда, хороший тренер, хороший игрок», – сказал Сазонов.