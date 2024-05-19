Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Marko Vejinović - статистика

Завершил карьеру
#18 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
25
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
0 : 0
19.05.2024
Фортуна
1' - 81'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
4 : 0
12.05.2024
Хераклес
57' - 90'
70'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Хераклес
0 : 5
05.05.2024
РКС Ваалвейк
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Зволле
3 : 1
28.04.2024
Хераклес
1' - 79'
45'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 2
14.04.2024
Херенвен
1' - 74'
44'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Спарта
1 : 2
06.04.2024
Хераклес
1' - 90'
48'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
5 : 0
03.04.2024
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Твенте
1 : 0
31.03.2024
Хераклес
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Хераклес
2 : 0
15.03.2024
Гоу Эхед Иглс
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Фейеноорд
3 : 0
10.03.2024
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Утрехт
1 : 0
23.02.2024
Хераклес
56' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
ПСВ
2 : 0
16.02.2024
Хераклес
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
3 : 2
10.02.2024
Витесс
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
НЕК
3 : 1
03.02.2024
Хераклес
1' - 57'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Хераклес
2 : 4
27.01.2024
Аякс
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
20.01.2024
Волендам
1' - 80'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
12.01.2024
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Хераклес
0 : 4
17.12.2023
Фейеноорд
79' - 90'
88'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Витесс
2 : 0
10.12.2023
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Хераклес
0 : 1
02.12.2023
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Алмере Сити
0 : 5
26.11.2023
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
4 : 1
10.11.2023
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
0 : 6
04.11.2023
ПСВ
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Херенвен
3 : 0
28.10.2023
Хераклес
60' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес
2 : 2
22.10.2023
Твенте
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
07.10.2023
Хераклес
1' - 70'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
2 : 1
01.10.2023
Зволле
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
28.09.2023
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
2 : 2
23.09.2023
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
1 : 3
16.09.2023
Утрехт
57' - 90'
73'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Хераклес
3 : 1
02.09.2023
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
2 : 1
18.08.2023
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Аякс
4 : 1
12.08.2023
Хераклес
69' - 90'
Главные новости
ФотоМаксименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
1
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
1
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
1
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
4
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
4
Реакция Мостового на очередное удаление Максименко
Вчера, 21:53
5
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
Вчера, 21:30
2
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:55
23
Бывший президент «Спартака» назвал игру команды цирком
Вчера, 20:43
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+