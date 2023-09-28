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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Хераклес
АЗ Алкмаар - Хераклес: обзор матча 28 сентября 2023
АЗ Алкмаар
28.09.2023, четверг, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
1 : 1
Завершен
Хераклес
13'
В. Павлидис
53'
А. Уахим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Хераклес
Желтая карточка
И. Садик
87'
85'
Замена
L. Wehmeyer
️️️️
М. Санко
82'
Желтая карточка
Н. Бакборд
Замена
Й. Одгор
️️️️
Д. де Вит
80'
76'
Замена
С. Схеперман
️️️️
А. Уахим
76'
Замена
Р. Роскен
️️️️
Й. Виллемс
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
С. Мейнанс
69'
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
М. ван Бредероде
69'
65'
Замена
B. Limbombe
️️️️
М. Энгельс
56'
Желтая карточка
Б. Де Керсмакер
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Уахим
Пас отдал
Н. Бакборд
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
Р. Базур
47'
Замена
И. Садик
️️️️
М. Лахдо
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Ю. Сугавара
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
18
Marko Vejinović
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
11
Ибрахим Садик
ПВ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
2-4-2-2
13
Райан
28
Сугавара
5
Пенетра
8
Класи
20
де Вит
23
Базур
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
15
Лахдо
14
Павлидис
3
Вольфе
3-1-2-4
1
35
4
Хогма
15
Виллемс
6
Де Керсмакер
8
Уахим
7
Ханссон
2
Бакборд
30
Санко
8
Энгельс
18
23
Базур
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
23
Базур
21
Мейнанс
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
21
Мейнанс
15
Лахдо
11
Садик
11
Садик
15
Лахдо
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
20
де Вит
21
Одгор
21
Одгор
20
де Вит
8
Уахим
32
Схеперман
32
Схеперман
8
Уахим
15
Виллемс
12
Роскен
12
Роскен
15
Виллемс
8
Энгельс
35
35
8
Энгельс
30
Санко
39
39
30
Санко
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Хераклес
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Хераклес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
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Хераклес
0 : 3
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