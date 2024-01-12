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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Хераклес
РКС Ваалвейк - Хераклес: обзор матча 12 января 2024
РКС Ваалвейк
12.01.2024, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
1 : 2
Завершен
Хераклес
53'
М. Крамер (П)
36'
Э. Ханссон (П)
59'
М. Энгельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Хераклес
90'
+6
Замена
С. Кестич
️️️️
Д. Хогма
Желтая карточка
Д. ван ден Бейс
90'
Замена
I. Takidine
️️️️
Р. Нимейер
85'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
А. Мейерс
78'
Замена
Р. Мейр
️️️️
Ю. Леливелд
77'
Замена
З. Баккали
️️️️
К. Локеса
77'
74'
Замена
Т. Брунс
️️️️
М. Энгельс
74'
Замена
Р. Роскен
️️️️
Й. Виллемс
74'
Замена
J. Hornkamp
️️️️
Э. Ханссон
Замена
Д. Мин
️️️️
Ф. Стеванович
64'
59'
ГОЛ! 1:2!
М. Энгельс
Пас отдал
Э. Ханссон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Крамер
53'
46'
Замена
B. Limbombe
️️️️
М. Санко
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Ханссон
21'
Желтая карточка
М. Санко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ОП
33
Рувен Нимейер
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
4
Джастин Хогма
(К)
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
18
Marko Vejinović
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
20
Ilias Takidine
ЦФ
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
4-1-3-2
1
Вессен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
4
Адевойе
80
Ремерато
10
Стеванович
5
Локеса
10
Клеонис
29
Крамер
33
Нимейер
4-1-1-1-3
1
35
4
Сонненберг
4
Хогма
15
Виллемс
3
Викхофф
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
8
Энгельс
30
Санко
18
14
Мейерс
5
Лутонда
5
Лутонда
14
Мейерс
2
Леливелд
22
Мейр
22
Мейр
2
Леливелд
5
Локеса
11
Баккали
11
Баккали
5
Локеса
10
Стеванович
9
Мин
9
Мин
10
Стеванович
33
Нимейер
20
20
33
Нимейер
4
Хогма
6
Кестич
6
Кестич
4
Хогма
8
Энгельс
10
Брунс
10
Брунс
8
Энгельс
15
Виллемс
12
Роскен
12
Роскен
15
Виллемс
7
Ханссон
19
19
7
Ханссон
30
Санко
35
35
30
Санко
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Хераклес
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Фабиан де Кейзер
ВР
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча РКС Ваалвейк - Хераклес
1
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
15
Офсайды
1
1
Количество передач
486
404
Сейвы
0
7
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.29
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Rob Dieperink, Netherlands
Стадион:
Мандемакерс
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