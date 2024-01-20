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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Волендам
Хераклес - Волендам: обзор матча 20 января 2024
Хераклес
20.01.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
1 : 1
Завершен
Волендам
64'
J. Hornkamp
8'
Л. Зеефуик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Волендам
84'
Замена
А. Дуири
️️️️
О. Буур
Замена
С. Схеперман
️️️️
M. Vejinović
80'
Замена
B. Limbombe
️️️️
Я. Викхофф
80'
66'
Замена
Z. Booth
️️️️
Б. Улд-Чих
ГОЛ! 1:1!
J. Hornkamp
Пас отдал
Р. Роскен
64'
Желтая карточка
J. Hornkamp
46'
Замена
J. Hornkamp
️️️️
М. Санко
46'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Д. Бруйин
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Зеефуик
Пас отдал
Б. Улд-Чих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
4
Джастин Хогма
(К)
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
12
Рубен Роскен
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
(К)
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
44
Luc van Koeverden
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
23
Zach Booth
ЦП
36
Mika van der Horst
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
2-3-1-1-3
1
4
Хогма
4
Сонненберг
3
Викхофф
5
Бруйин
2
Бакборд
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
30
Санко
18
12
Роскен
3-2-3-2
1
Бакхаус
4
Мирани
2
Буур
4
Плат
5
Бенамар
27
Кокс
8
6
Твигт
18
25
Зеефуик
77
Улд-Чих
18
32
Схеперман
32
Схеперман
18
5
Бруйин
8
Энгельс
8
Энгельс
5
Бруйин
30
Санко
19
19
30
Санко
3
Викхофф
35
35
3
Викхофф
77
Улд-Чих
23
23
77
Улд-Чих
2
Буур
16
Дуири
16
Дуири
2
Буур
Остались в запасе
Хераклес
Волендам
16
Timo Jansink
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
44
Luc van Koeverden
ЦЗ
36
Mika van der Horst
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
44
Luc van Koeverden
ЦЗ
36
Mika van der Horst
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Хераклес - Волендам
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
9
Офсайды
1
0
Количество передач
658
354
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.6
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Главный судья:
Jannick van der Laan, Netherlands
Стадион:
Erve Asito, Almelo
Новости команд
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