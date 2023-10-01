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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Зволле
Хераклес - Зволле: обзор матча 01 октября 2023
Хераклес
01.10.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
2 : 1
Завершен
Зволле
67'
Э. Ханссон (П)
82'
Э. Ханссон
53'
Л. Ти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Зволле
ГОЛ! 2:1!
Э. Ханссон
Пас отдал
М. Энгельс
82'
Замена
L. Wehmeyer
️️️️
B. Limbombe
80'
78'
Замена
Н. Серрано
️️️️
О. Веланас
76'
Желтая карточка
З. Бурместер
74'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ф. Дрейф
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Ханссон
67'
Замена
Р. Роскен
️️️️
Й. Виллемс
62'
Замена
M. Vejinović
️️️️
Т. Брунс
62'
Замена
М. Энгельс
️️️️
М. Санко
61'
58'
Желтая карточка
Ю. Намли
Желтая карточка
Т. Брунс
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ти
Пас отдал
О. Веланас
29'
Желтая карточка
Т. Лам
15'
Желтая карточка
О. Веланас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
34
Ник Фихтингер
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
3-1-2-4
1
15
Виллемс
4
Хогма
35
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
8
Уахим
2
Бакборд
10
Брунс
35
30
Санко
3-2-5
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
10
Бурместер
7
Намли
23
2
34
ван ден Берг
9
Ти
9
Дрейф
35
39
39
35
30
Санко
8
Энгельс
8
Энгельс
30
Санко
15
Виллемс
12
Роскен
12
Роскен
15
Виллемс
10
Брунс
18
18
10
Брунс
Веланас
22
Серрано
22
Серрано
Веланас
18
Веланас
18
Веланас
9
Дрейф
27
Веллиос
27
Веллиос
9
Дрейф
Остались в запасе
Хераклес
Зволле
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Хераклес - Зволле
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
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