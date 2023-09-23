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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Хераклес
Волендам - Хераклес: обзор матча 23 сентября 2023
Волендам
23.09.2023, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
2 : 2
Завершен
Хераклес
71'
Б. Бенамар
87'
Р. Мюрен
51'
Б. Де Керсмакер
57'
Э. Ханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Хераклес
ГОЛ! 2:2!
Р. Мюрен
Пас отдал
Д. Мирани
87'
83'
Замена
С. Сонненберг
️️️️
Т. Брунс
83'
Замена
С. Схеперман
️️️️
А. Уахим
72'
Замена
А. Нанкиши
️️️️
B. Limbombe
72'
Замена
М. Энгельс
️️️️
М. Санко
Замена
Z. Booth
️️️️
Г. Куоль
72'
ГОЛ! 1:2!
Б. Бенамар
Пас отдал
Л. Зеефуик
71'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
J. Antonioli
64'
57'
ГОЛ! 0:2!
Э. Ханссон
Пас отдал
Т. Брунс
51'
ГОЛ! 0:1!
Б. Де Керсмакер
Пас отдал
Д. Хогма
45'
+1
Желтая карточка
Б. Де Керсмакер
Желтая карточка
Г. Куоль
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
37
Joey Antonioli
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
30
Мохамед Санко
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
18
Diego Gustavo
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
35
Francisco Reyes Marizan
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
79
Darius Johnson
ЦФ
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
4-3-1-2
1
Бакхаус
4
Плат
4
Мирани
3
Флинт
5
Бенамар
8
6
Твигт
37
36
Куоль
21
Мюрен
77
Улд-Чих
3-1-2-4
1
35
4
Хогма
15
Виллемс
6
Де Керсмакер
8
Уахим
7
Ханссон
2
Бакборд
10
Брунс
35
30
Санко
36
Куоль
23
23
36
Куоль
37
25
Зеефуик
25
Зеефуик
37
10
Брунс
4
Сонненберг
4
Сонненберг
10
Брунс
35
17
Нанкиши
17
Нанкиши
35
8
Уахим
32
Схеперман
32
Схеперман
8
Уахим
30
Санко
8
Энгельс
8
Энгельс
30
Санко
Остались в запасе
Волендам
Хераклес
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
18
Diego Gustavo
ЦП
35
Francisco Reyes Marizan
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
79
Darius Johnson
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
31
Antonio Satriano
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
18
Diego Gustavo
ЦП
35
Francisco Reyes Marizan
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
79
Darius Johnson
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
31
Antonio Satriano
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Волендам - Хераклес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
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