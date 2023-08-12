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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Хераклес
Аякс - Хераклес: обзор матча 12 августа 2023
Аякс
12.08.2023, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
4 : 1
Завершен
Хераклес
45+8'
Я. Медич
75'
М. Кудус
85'
С. Бергвейн
90+6'
С. Бергвейн (П)
45+5'
М. Энгельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Хераклес
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Бергвейн
90'
+6
89'
Замена
С. Схеперман
️️️️
Э. Ханссон
Замена
О. Вейндал
️️️️
А. Салах-Эддин
89'
ГОЛ! 3:1!
С. Бергвейн
Пас отдал
А. Салах-Эддин
85'
ГОЛ! 2:1!
М. Кудус
Пас отдал
Б. Тахирович
75'
Желтая карточка
Д. Ренш
74'
74'
Желтая карточка
Т. Брунс
69'
Замена
M. Vejinović
️️️️
А. Уахим
69'
Замена
Р. Роскен
️️️️
Й. Виллемс
68'
Замена
B. Limbombe
️️️️
А. Нанкиши
Замена
Д. Классен
️️️️
К. Тэйлор
61'
58'
Желтая карточка
М. Энгельс
56'
Желтая карточка
А. Уахим
ГОЛ! 1:1!
Я. Медич
Пас отдал
Й. Хато
45'
+8
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
М. Энгельс
45'
+1
Замена
Т. Брунс
️️️️
J. Hornkamp
Замена
Д. Гортер
️️️️
Х. Рульи
32'
10'
Желтая карточка
Д. Хогма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЦП
8
Анас Уахим
АП
8
Марио Энгельс
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
55
Силвано Фос
ЦП
18
Дэви Классен
АП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Карлуш Форбш
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
4-3-2-1
28
Рульи
5
Салах-Эддин
18
Медич
21
Хато
2
Ренш
4
Тахирович
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
34
Бергвейн
20
Кудус
9
Бробби
3-2-2-3
1
4
Сонненберг
4
Хогма
15
Виллемс
6
Де Керсмакер
17
Нанкиши
8
Уахим
7
Ханссон
2
Бакборд
19
8
Энгельс
28
Рульи
1
Гортер
1
Гортер
28
Рульи
5
Салах-Эддин
5
Вейндал
5
Вейндал
5
Салах-Эддин
24
Тэйлор
18
Классен
18
Классен
24
Тэйлор
7
Ханссон
32
Схеперман
32
Схеперман
7
Ханссон
19
10
Брунс
10
Брунс
19
8
Уахим
18
18
8
Уахим
17
Нанкиши
35
35
17
Нанкиши
15
Виллемс
12
Роскен
12
Роскен
15
Виллемс
Остались в запасе
Аякс
Хераклес
1
Диант Рамай
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
55
Силвано Фос
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Карлуш Форбш
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
16
Timo Jansink
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
55
Силвано Фос
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Карлуш Форбш
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Аякс - Хераклес
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
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