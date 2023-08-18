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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - НЕК
Хераклес - НЕК: обзор матча 18 августа 2023
Хераклес
18.08.2023, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
2 : 1
Завершен
НЕК
61'
Э. Ханссон
74'
А. Уахим
24'
К. Огава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - НЕК
Желтая карточка
М. Энгельс
90'
+5
Замена
С. Схеперман
️️️️
А. Уахим
85'
Замена
Р. Роскен
️️️️
Э. Ханссон
85'
79'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Ольден Ларсен
ГОЛ! 2:1!
А. Уахим
Пас отдал
М. Энгельс
74'
65'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
С. Хансен
65'
Замена
Б. Перейра
️️️️
Б. ван Рой
ГОЛ! 1:1!
Э. Ханссон
61'
Замена
B. Limbombe
️️️️
А. Нанкиши
56'
Замена
A. Satriano
️️️️
Т. Брунс
56'
Желтая карточка
Т. Брунс
32'
28'
Желтая карточка
Ю. Бас
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Огава
Пас отдал
Д. Пропер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
30
Daan Maas
ЦП
17
Нилс Россен
АП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
33
Selim Can Sönmez
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
3-2-2-3
1
15
Виллемс
4
Сонненберг
4
Хогма
17
Нанкиши
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
8
Уахим
10
Брунс
8
Энгельс
2
Бакборд
4-2-2-2
24
Силлессен
28
ван Рой
24
Вердонк
17
Нуйтинк
15
Бас
6
Пропер
20
Шоне
7
Ларсен
8
Маттссон
9
Огава
22
Хансен
8
Уахим
32
Схеперман
32
Схеперман
8
Уахим
10
Брунс
31
31
10
Брунс
17
Нанкиши
35
35
17
Нанкиши
7
Ханссон
12
Роскен
12
Роскен
7
Ханссон
28
ван Рой
18
Перейра
18
Перейра
28
ван Рой
22
Хансен
4
Худемакерс
4
Худемакерс
22
Хансен
7
Ларсен
43
Маркеш
43
Маркеш
7
Ларсен
Остались в запасе
Хераклес
НЕК
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Daan Maas
ЦП
17
Нилс Россен
АП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
33
Selim Can Sönmez
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Daan Maas
ЦП
17
Нилс Россен
АП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
33
Selim Can Sönmez
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Хераклес - НЕК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
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