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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Аякс
Хераклес - Аякс: обзор матча 27 января 2024
Хераклес
27.01.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
2 : 4
Завершен
Аякс
12'
J. Hornkamp
60'
М. Энгельс
16'
Б. Бробби
55'
С. Бергейс
57'
Б. Бробби
84'
К. Хлинссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Аякс
90'
+2
Замена
Д. Банел
️️️️
К. Форбш
Замена
Н. Бакборд
️️️️
С. Кестич
90'
+2
Желтая карточка
С. Кестич
90'
84'
ГОЛ! 2:4!
К. Хлинссон
Пас отдал
Д. Ренш
84'
Замена
А. Гаеи
️️️️
Т. Гуджер
81'
Желтая карточка
К. Тэйлор
Замена
М. Санко
️️️️
J. Hornkamp
79'
ГОЛ! 2:3!
М. Энгельс
Пас отдал
M. Brouwer
60'
57'
ГОЛ! 1:3!
Б. Бробби
Пас отдал
Й. Хато
Замена
М. Энгельс
️️️️
Д. Бруйин
56'
Замена
B. Limbombe
️️️️
Э. Ханссон
56'
55'
ГОЛ! 1:2!
С. Бергейс
Пас отдал
К. Хлинссон
Замена
Т. Брунс
️️️️
M. Vejinović
46'
16'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бробби
Пас отдал
Б. Тахирович
Желтая карточка
Б. Де Керсмакер
15'
ГОЛ! 1:0!
J. Hornkamp
Пас отдал
Я. Викхофф
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
4
Джастин Хогма
(К)
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
23
Стивен Бергейс
(К)
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
16
Timo Jansink
ВР
37
Tim Geypens
ЦЗ
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
56
David Kalokoh
ЦФ
4-2-1-1-2
1
15
Виллемс
4
Хогма
6
Кестич
35
5
Бруйин
3
Викхофф
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
18
19
4-3-2-1
1
Рамай
21
Хато
2
Ренш
47
Гуджер
42
Марта
23
Бергейс
24
Тэйлор
4
Тахирович
14
Хлинссон
9
Форбш
9
Бробби
6
Кестич
2
Бакборд
2
Бакборд
6
Кестич
18
10
Брунс
10
Брунс
18
19
30
Санко
30
Санко
19
7
Ханссон
35
35
7
Ханссон
5
Бруйин
8
Энгельс
8
Энгельс
5
Бруйин
47
Гуджер
3
Гаеи
3
Гаеи
47
Гуджер
9
Форбш
34
Банел
34
Банел
9
Форбш
Остались в запасе
Хераклес
Аякс
1
Фабиан де Кейзер
ВР
16
Timo Jansink
ВР
37
Tim Geypens
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
55
Силвано Фос
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
56
David Kalokoh
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
16
Timo Jansink
ВР
37
Tim Geypens
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
55
Силвано Фос
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
56
David Kalokoh
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Хераклес - Аякс
2
1
Всего ударов по воротам
13
31
Удары в створ
7
12
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
9
5
Офсайды
1
3
Количество передач
273
760
Сейвы
7
5
Точность передач %
76
91
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
12
Удары из пределов штрафной
8
26
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.04
4.01
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Erve Asito, Almelo
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