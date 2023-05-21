Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ladislav Kodad - статистика

#3 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Теплице
20
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Баник
2 : 1
21.05.2023
Теплице
60' - 90'
68'
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Теплице
1 : 0
02.04.2023
Градец-Кралове
75' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Пардубице
3 : 1
19.03.2023
Теплице
61' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Яблонец
4 : 1
26.02.2023
Теплице
46' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Фастав
2 : 1
11.02.2023
Теплице
46' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Теплице
0 : 5
04.02.2023
Баник
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Богемианс 1905
2 : 0
28.01.2023
Теплице
63' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Млада Болеслав
3 : 0
06.11.2022
Теплице
1' - 90'
67'
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
Теплице
2 : 1
30.10.2022
Сигма
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Словацко
2 : 1
23.10.2022
Теплице
24' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Теплице
0 : 2
15.10.2022
Динамо
67' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Градец-Кралове
4 : 1
08.10.2022
Теплице
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Теплице
5 : 1
02.10.2022
Пардубице
85' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Зброевка
2 : 2
17.09.2022
Теплице
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Теплице
2 : 2
10.09.2022
Спарта
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Теплице
3 : 2
03.09.2022
Яблонец
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Славия
6 : 0
31.08.2022
Теплице
1' - 81'
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Теплице
0 : 0
27.08.2022
Фастав
64' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Баник
1 : 2
20.08.2022
Теплице
90' - 90'
75'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Слован
5 : 1
06.08.2022
Теплице
46' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Теплице
2 : 2
30.07.2022
Виктория
86' - 90'
Главные новости
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+