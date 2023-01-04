Ставрос Василантонопулос - статистика
#88 | Защитник
|Имя
|Ставрос
|Фамилия
|Василантонопулос
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1992 (31 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ставрос
|Фамилия
|Василантонопулос
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2023
|75' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|05.02.2023
|1' -62'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|30.01.2023
|1' -73'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|07.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|46' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)