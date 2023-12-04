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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ПАС Ламия
ПАОК - ПАС Ламия: обзор матча 04 декабря 2023
ПАОК
04.12.2023, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 13 тур
3 : 0
Завершен
ПАС Ламия
43'
Р. Соареш
57'
Ж. Састре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - ПАС Ламия
85'
Замена
K. Tsilianidis
️️️️
С. Цилулис
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Ж. Састре
83'
Замена
М. Антонио
️️️️
Ш. Шваб
76'
73'
Замена
S. Longo
️️️️
Карлитос
72'
Желтая карточка
Ф. Цандарис
Замена
М. Оздоев
️️️️
Т. Циггарас
70'
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
70'
60'
Замена
З. Тошич
️️️️
Р. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
Ж. Састре
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Соареш
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
22
Штефан Шваб
(К)
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К)
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
21
Omar Santana
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
10
Карлитос
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Леонидас Воколос
ПАОК
1
Христос Талихманидис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
10
Алекс Мула
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
4-2-2-2
24
Котарски
55
Соареш
5
Троост-Эконг
5
Михайлидис
25
Састре
22
Шваб
5
Циггарас
45
Константелиас
77
Десподов
23
Брэндон
11
Тайсон
4-4-2
55
Кошелев
23
Корнезос
5
2
Василантонопулос
17
Сидклей
14
Сливка
8
Цандарис
10
Карлитос
21
23
Цилулис
11
Мартинес
25
Састре
2
Лирацис
2
Лирацис
25
Састре
5
Циггарас
21
Оздоев
21
Оздоев
5
Циггарас
22
Шваб
8
Антонио
8
Антонио
22
Шваб
23
Брэндон
38
Саматта
38
Саматта
23
Брэндон
11
Мартинес
18
Тошич
18
Тошич
11
Мартинес
10
Карлитос
9
9
10
Карлитос
23
Цилулис
12
12
23
Цилулис
Остались в запасе
ПАОК
ПАС Ламия
1
Христос Талихманидис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Gergely Nagy
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
10
Алекс Мула
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
1
Христос Талихманидис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
10
Алекс Мула
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча ПАОК - ПАС Ламия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Тумба
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