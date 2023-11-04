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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Панатинаикос
ПАС Ламия - Панатинаикос: обзор матча 04 ноября 2023
ПАС Ламия
04.11.2023, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Панатинаикос
64'
Карлитос
31'
Ф. Младенович
90'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Панатинаикос
90'
+9
Пенальти не реализован!
А. Шпорар
Желтая карточка
А. Кошелев
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
А. Канталапьерда
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Младенович
Замена
П. Амарал
️️️️
В. Сливка
90'
+2
Замена
S. Longo
️️️️
Сидклей
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Шпорар
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Шпорар
Пас отдал
Бернард
83'
Вторая желтая
В. Арао
82'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Ф. Джуричич
82'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
Замена
O. Santana
️️️️
К. Нуньес
76'
Замена
M. Acuña
️️️️
Карлитос
76'
70'
Желтая карточка
В. Арао
69'
Замена
Бернард
️️️️
Б. Вербич
Замена
З. Тошич
️️️️
Р. Мартинес
65'
ГОЛ! 1:1!
Карлитос
Пас отдал
С. Цилулис
64'
64'
Замена
С. Паласиос
️️️️
Д. Мансини
64'
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Г. Вагианнидис
Желтая карточка
С. Цилулис
54'
Желтая карточка
Д. Симон
51'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Вагианнидис
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Младенович
Пас отдал
Д. Мансини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
(К)
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
10
Карлитос
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
ПАС Ламия
24
Педру Амарал
ЛЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
21
Omar Santana
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
9
S. Longo
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-3-3
55
Кошелев
17
Сидклей
5
14
Пападопулос
2
Симон
10
Карлитос
14
Сливка
8
Цандарис
11
Мартинес
11
Нуньес
23
Цилулис
4-1-1-3-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
4
Шенкевельд
4
Едвай
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
7
Мансини
31
Джуричич
7
Вербич
7
Иоаннидис
14
Сливка
24
Амарал
24
Амарал
14
Сливка
11
Нуньес
21
21
11
Нуньес
11
Мартинес
18
Тошич
18
Тошич
11
Мартинес
17
Сидклей
9
9
17
Сидклей
10
Карлитос
77
77
10
Карлитос
13
Вагианнидис
27
Коцирас
27
Коцирас
13
Вагианнидис
7
Вербич
11
Бернард
11
Бернард
7
Вербич
7
Мансини
34
Паласиос
34
Паласиос
7
Мансини
31
Джуричич
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
31
Джуричич
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
ПАС Ламия
Панатинаикос
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
12
Юрий Лодыгин
ВР
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча ПАС Ламия - Панатинаикос
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Вангелис Манухос
(Арголида)
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
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