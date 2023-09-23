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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - ПАС Ламия
Пансерраикос - ПАС Ламия: обзор матча 23 сентября 2023
Пансерраикос
23.09.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
ПАС Ламия
70'
П. Стайкос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - ПАС Ламия
90'
+1
Желтая карточка
M. Acuña
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
К. Пилеас
86'
84'
Замена
M. Acuña
️️️️
Карлитос
79'
Замена
K. Tsilianidis
️️️️
К. Нуньес
ГОЛ! 1:0!
П. Стайкос
Пас отдал
З. Хацистравос
70'
Замена
З. Хацистравос
️️️️
С. Мургос
64'
64'
Замена
O. Santana
️️️️
К. Станко
64'
Замена
S. Longo
️️️️
Р. Мартинес
Желтая карточка
П. Стайкос
48'
47'
Желтая карточка
К. Станко
46'
Замена
З. Тошич
️️️️
С. Цилулис
Замена
A. Maskanakis
️️️️
М. Томас
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
3
S. Petavrakis
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Матиас Томас
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Карлитос
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Джанлука Феста
Пансерраикос
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
8
Константинос Тимианис
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
18
Зисис Хацистравос
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
ПАС Ламия
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
21
Omar Santana
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Чован
64
Делигианнидис
31
Бергстрем
5
Авлонитис
17
Пилеас
22
Уедраого
3
26
Стайкос
10
Томас
11
Мургос
14
4-1-2-3
55
Кошелев
2
Василантонопулос
5
22
Павловец
2
Симон
27
Станко
14
Сливка
10
Карлитос
23
Цилулис
11
Нуньес
11
Мартинес
10
Томас
17
17
10
Томас
17
Пилеас
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
17
Пилеас
11
Мургос
18
Хацистравос
18
Хацистравос
11
Мургос
27
Станко
21
21
27
Станко
23
Цилулис
18
Тошич
18
Тошич
23
Цилулис
11
Нуньес
12
12
11
Нуньес
10
Карлитос
77
77
10
Карлитос
11
Мартинес
9
9
11
Мартинес
Остались в запасе
Пансерраикос
ПАС Ламия
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Пансерраикос - ПАС Ламия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
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