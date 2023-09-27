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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - ПАС Ламия
Кифисиас - ПАС Ламия: обзор матча 27 сентября 2023
Кифисиас
27.09.2023, среда, 18:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
90+5'
Лумор
85'
M. Acuña
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - ПАС Ламия
ГОЛ! 1:1!
Лумор
90'
+5
Желтая карточка
О. Ожегович
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
M. Acuña
85'
ГОЛ! 0:1!
M. Acuña
Желтая карточка
Д. Ипалибо
84'
82'
Замена
M. Acuña
️️️️
К. Нуньес
Замена
N. Andereggen
️️️️
Тьеви
78'
75'
Замена
А. Павловец
️️️️
К. Пападопулос
70'
Замена
К. Станко
️️️️
O. Santana
69'
Замена
А. Мула
️️️️
З. Тошич
69'
Замена
С. Цилулис
️️️️
Карлитос
45'
+2
Желтая карточка
A. Tzanetopoulos
9'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
29
Лука Цапан
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
6
Antonis Papasavvas
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
16
Матеус Крисиума
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Omar Santana
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Карлитос
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
9
S. Longo
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
33
N. Andereggen
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
77
Mathías Acuña
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
4-1-1-2-3
29
Цапан
2
15
Лумор
21
Масурас
18
Ипалибо
6
73
Илиев
23
Тьеви
9
Ожегович
16
Крисиума
15
4-3-2-1
55
Кошелев
5
2
Симон
14
Пападопулос
17
Сидклей
21
14
Сливка
10
Карлитос
18
Тошич
11
Нуньес
9
23
Тьеви
33
33
23
Тьеви
14
Пападопулос
22
Павловец
22
Павловец
14
Пападопулос
21
27
Станко
27
Станко
21
10
Карлитос
23
Цилулис
23
Цилулис
10
Карлитос
11
Нуньес
77
77
11
Нуньес
18
Тошич
10
Мула
10
Мула
18
Тошич
Остались в запасе
Кифисиас
ПАС Ламия
47
Огмундур Кристинссон
ВР
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
1
Gergely Nagy
ВР
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Кифисиас - ПАС Ламия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
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