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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Кифисиас
ПАС Ламия - Кифисиас: обзор матча 20 января 2024
ПАС Ламия
20.01.2024, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Кифисиас
23'
Д. Симон
37'
Р. Мартинес
56'
Карлитос
12'
Л. Ландре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Кифисиас
Замена
A. Tereziou
️️️️
С. Цилулис
90'
+1
Замена
К. Станко
️️️️
К. Нуньес
84'
81'
Замена
И. Илиев
️️️️
Д. Ипалибо
70'
Желтая карточка
F. Soloa
Замена
З. Тошич
️️️️
Р. Мартинес
70'
Замена
Сидклей
️️️️
M. Acuña
70'
Желтая карточка
К. Нуньес
65'
ГОЛ! 3:1!
Карлитос
56'
46'
Замена
М. Крисиума
️️️️
Я. Масурас
ГОЛ! 2:1!
Р. Мартинес
Пас отдал
M. Acuña
37'
ГОЛ! 1:1!
Д. Симон
23'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ландре
Пас отдал
A. Teixeira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К)
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
10
Карлитос
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
77
Mathías Acuña
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Кифисиас
77
Марко Гобельич
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
5
Nikolaos Peios
ЦП
23
Тьеви
ПВ
15
A. Anagnostopoulos
(К)
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
42
Andre Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Кифисиас
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
27
Facundo Soloa
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
16
Матеус Крисиума
ПВ
33
N. Andereggen
ЦФ
4-2-3-1
55
Кошелев
24
Амарал
14
Пападопулос
5
2
Симон
8
Цандарис
10
Карлитос
11
Мартинес
11
Нуньес
23
Цилулис
77
4-1-1-1-4
21
Масурас
4
Ландре
7
77
Гобельич
18
Ипалибо
5
23
Тьеви
42
7
Тетте
9
Ожегович
15
77
17
Сидклей
17
Сидклей
77
11
Нуньес
27
Станко
27
Станко
11
Нуньес
11
Мартинес
18
Тошич
18
Тошич
11
Мартинес
23
Цилулис
17
17
23
Цилулис
18
Ипалибо
73
Илиев
73
Илиев
18
Ипалибо
21
Масурас
16
Крисиума
16
Крисиума
21
Масурас
Остались в запасе
ПАС Ламия
Кифисиас
1
Gergely Nagy
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
33
N. Andereggen
ЦФ
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
27
Facundo Soloa
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Остались в запасе
33
N. Andereggen
ЦФ
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
27
Facundo Soloa
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча ПАС Ламия - Кифисиас
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
12
21
Офсайды
2
3
Количество передач
303
367
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Aristotelis Diamantopoulos, Greece
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
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