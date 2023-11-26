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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Атромитос
ПАС Ламия - Атромитос: обзор матча 26 ноября 2023
ПАС Ламия
26.11.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Атромитос
13'
Р. Мартинес
22'
В. Сливка
55'
Сидклей
4'
Л. Асеведо
8'
Э. Гонсалес
65'
Н. Вергос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Атромитос
90'
+5
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Камара
88'
Желтая карточка
Д. Валенсия
86'
Желтая карточка
Л. Асеведо
Замена
M. Acuña
️️️️
В. Сливка
85'
83'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Э. Гонсалес
Желтая карточка
O. Santana
75'
Желтая карточка
Карлитос
73'
Замена
З. Тошич
️️️️
Р. Мартинес
71'
67'
Замена
К. Ангильский
️️️️
Н. Вергос
65'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Н. Вергос
Желтая карточка
К. Пападопулос
64'
ГОЛ! 3:2!
Сидклей
Пас отдал
Д. Симон
55'
46'
Замена
Г. Робай
️️️️
С. Фридьоунссон
42'
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
Д. Симон
39'
ГОЛ! 2:2!
В. Сливка
22'
20'
Пенальти не реализован!
Д. Валенсия
ГОЛ! 1:2!
Р. Мартинес
13'
8'
ГОЛ! 0:2!
Э. Гонсалес
Пас отдал
Д. Валенсия
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Асеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
(К)
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
10
Карлитос
ЦП
21
Omar Santana
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
(К)
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАС Ламия
24
Педру Амарал
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
77
Mathías Acuña
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
11
Denzel Jubitana
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
4-4-2
55
Кошелев
17
Сидклей
14
Пападопулос
5
2
Симон
10
Карлитос
14
Сливка
8
Цандарис
21
11
Мартинес
23
Цилулис
4-1-2-1-2
16
Цинтотас
19
Кивракидис
2
Асеведо
44
28
Де Бок
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
25
Кунде
20
Камара
30
Валенсия
9
Вергос
11
Мартинес
18
Тошич
18
Тошич
11
Мартинес
14
Сливка
77
77
14
Сливка
20
Камара
30
Кюн
30
Кюн
20
Камара
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
10
Гонсалес
9
Вергос
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Вергос
28
Фридьоунссон
9
Робай
9
Робай
28
Фридьоунссон
Остались в запасе
ПАС Ламия
Атромитос
24
Педру Амарал
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
24
Педру Амарал
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча ПАС Ламия - Атромитос
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Главный судья:
Christos Vergetis, Greece
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
Новости команд
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ПАС Ламия
Атромитос
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