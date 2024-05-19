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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАС Ламия
АЕК - ПАС Ламия: обзор матча 19 мая 2024
АЕК
19.05.2024, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 10 тур
3 : 0
Завершен
ПАС Ламия
20'
Р. Любичич
40'
С. Цубер
90+2'
Д. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ПАС Ламия
ГОЛ! 3:0!
Д. Шиманьски
90'
+2
85'
Замена
Д. Симон
️️️️
O. Santana
Замена
М. Гачинович
️️️️
Р. Любичич
67'
Замена
С. Араухо
️️️️
С. Цубер
67'
66'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
A. Tereziou
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
62'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Гарсия
62'
Желтая карточка
Д. Вида
54'
Замена
О. Пинеда
️️️️
Л. Рота
46'
46'
Замена
К. Нуньес
️️️️
T. Lake
45'
Желтая карточка
O. Santana
ГОЛ! 2:0!
С. Цубер
40'
ГОЛ! 1:0!
Р. Любичич
Пас отдал
Н. Амрабат
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
10
Роберт Любичич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
ПАС Ламия
17
Сидклей
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К)
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
21
Omar Santana
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
11
Кристофер Нуньес
АП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
4-1-3-2
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
18
Калленс
12
Рота
16
Йонссон
7
Цубер
4
Шиманьски
10
Любичич
99
Гарсия
39
Амрабат
4-3-4
2
Василантонопулос
5
94
17
Сидклей
8
Цандарис
21
14
Сливка
17
26
19
61
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
10
Любичич
8
Гачинович
8
Гачинович
10
Любичич
12
Рота
25
Пинеда
25
Пинеда
12
Рота
7
Цубер
21
Араухо
21
Араухо
7
Цубер
99
Гарсия
9
Понсе
9
Понсе
99
Гарсия
21
2
Симон
2
Симон
21
26
11
Нуньес
11
Нуньес
26
17
11
Мартинес
11
Мартинес
17
Остались в запасе
АЕК
ПАС Ламия
23
Чикан Станкович
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
Остались в запасе
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча АЕК - ПАС Ламия
1
1
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
66
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
12
12
Офсайды
4
0
Количество передач
585
163
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
136
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
16
0
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
ОПАП Арена
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