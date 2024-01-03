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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Олимпиакос
ПАС Ламия - Олимпиакос: обзор матча 03 января 2024
ПАС Ламия
03.01.2024, среда, 18:00
Греция. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Олимпиакос
4'
В. Сливка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Олимпиакос
Желтая карточка
В. Сливка
90'
+2
Желтая карточка
З. Тошич
84'
81'
Замена
С. Александропулос
️️️️
С. Хецце
81'
Замена
П. Бьель
️️️️
Д. Поденсе
72'
Замена
О. Ричардс
️️️️
Ф. Ортега
71'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
М. Камара
Замена
Сидклей
️️️️
M. Acuña
71'
Замена
З. Тошич
️️️️
Р. Мартинес
71'
68'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
К. Станко
️️️️
К. Нуньес
62'
49'
Пенальти не реализован!
К. Фортунис
46'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
П. Амарал
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Сливка
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К)
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
77
Mathías Acuña
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
19
Flosard Malçi
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
4-2-3-1
55
Кошелев
24
Амарал
5
23
Корнезос
2
Симон
8
Цандарис
14
Сливка
11
Мартинес
11
Нуньес
23
Цилулис
77
3-1-2-2-2
1
Пасхалакис
23
Родиней
45
Рецос
3
Ортега
5
Ндой
32
Хецце
2
Камара
7
Фортунис
7
Масурас
11
Поденсе
9
Йоветич
77
17
Сидклей
17
Сидклей
77
11
Нуньес
27
Станко
27
Станко
11
Нуньес
11
Мартинес
18
Тошич
18
Тошич
11
Мартинес
3
Ортега
3
Ричардс
3
Ричардс
3
Ортега
32
Хецце
14
Александропулос
14
Александропулос
32
Хецце
2
Камара
12
Карвалью
12
Карвалью
2
Камара
11
Поденсе
16
Бьель
16
Бьель
11
Поденсе
9
Йоветич
9
Наварро
9
Наварро
9
Йоветич
Остались в запасе
ПАС Ламия
Олимпиакос
1
Gergely Nagy
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
19
Flosard Malçi
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
19
Flosard Malçi
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча ПАС Ламия - Олимпиакос
3
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
16
12
Офсайды
1
1
Количество передач
298
559
Сейвы
2
5
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Aristotelis Diamantopoulos, Greece
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
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