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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Арис
ПАС Ламия - Арис: обзор матча 15 мая 2024
ПАС Ламия
15.05.2024, среда, 18:00
Греция. Суперлига, группа A, 9 тур
1 : 4
Завершен
Арис
35'
A. Tzanetopoulos
46'
Л. Морон
76'
Л. Морон
78'
В. Фатторе
89'
G. Fetfatzidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Арис
Замена
G. Saramantas
️️️️
Сидклей
90'
89'
ГОЛ! 1:4!
G. Fetfatzidis
Пас отдал
В. Дарида
84'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Самора
80'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Л. Морон
78'
ГОЛ! 1:3!
В. Фатторе
Пас отдал
М. Монтойя
Замена
З. Тошич
️️️️
В. Сливка
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
Л. Морон
Пас отдал
В. Фатторе
72'
Желтая карточка
Л. Роуз
69'
Замена
G. Fetfatzidis
️️️️
М. Гарсия
68'
Желтая карточка
М. Гарсия
Желтая карточка
К. Станко
66'
Замена
T. Lake
️️️️
Р. Мартинес
65'
Замена
К. Станко
️️️️
К. Нуньес
65'
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Морон
Пас отдал
В. Фатторе
46'
Замена
К. Саверио
️️️️
М. Сулейманов
46'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Ф. Феррари
ГОЛ! 1:0!
A. Tzanetopoulos
Пас отдал
В. Сливка
35'
Желтая карточка
Р. Мартинес
17'
17'
Желтая карточка
М. Сулейманов
Желтая карточка
Сидклей
16'
11'
Желтая карточка
Ф. Феррари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
17
Сидклей
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К)
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
(К)
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
4
Биргер Верстате
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
4-2-3-2
17
Сидклей
5
94
2
Симон
8
Цандарис
14
Сливка
11
Мартинес
11
Нуньес
23
Цилулис
19
61
4-2-2-2
1
Хутесиотис
18
Фатторе
4
Фабиано
31
Роуз
26
Феррари
4
Верстате
16
Дарида
5
Гарсия
10
Самора
93
Сулейманов
80
Морон
17
Сидклей
3
3
17
Сидклей
11
Нуньес
27
Станко
27
Станко
11
Нуньес
14
Сливка
18
Тошич
18
Тошич
14
Сливка
11
Мартинес
26
26
11
Мартинес
26
Феррари
33
Монтойя
33
Монтойя
26
Феррари
5
Гарсия
10
10
5
Гарсия
10
Самора
14
Пардо
14
Пардо
10
Самора
93
Сулейманов
19
Саверио
19
Саверио
93
Сулейманов
80
Морон
17
Ансарифард
17
Ансарифард
80
Морон
Остались в запасе
ПАС Ламия
Арис
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
1
Julián Cuesta
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
11
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
11
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча ПАС Ламия - Арис
3
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
19
Офсайды
1
1
Количество передач
450
419
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
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