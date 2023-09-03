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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАС Ламия
Олимпиакос - ПАС Ламия: обзор матча 03 сентября 2023
Олимпиакос
03.09.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 3 тур
4 : 0
Завершен
ПАС Ламия
17'
Г. Масурас
32'
К. Фортунис
62'
С. Василантонопулос (АГ)
90+5'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПАС Ламия
ГОЛ! 4:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
К. Фортунис
90'
+5
82'
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
К. Нуньес
Замена
С. Александропулос
️️️️
С. Хецце
74'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Г. Масурас
74'
Желтая карточка
П. Бьель
69'
64'
Замена
M. Acuña
️️️️
S. Longo
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Василантонопулос
62'
Замена
Н. Фрейре
️️️️
П. Рецос
59'
Замена
Родиней
️️️️
Ф. Ортега
59'
56'
Желтая карточка
В. Сливка
46'
Замена
S. Longo
️️️️
С. Цилулис
46'
Замена
А. Мула
️️️️
Р. Мартинес
38'
Желтая карточка
Р. Мартинес
Желтая карточка
П. Рецос
35'
ГОЛ! 2:0!
К. Фортунис
32'
ГОЛ! 1:0!
Г. Масурас
Пас отдал
К. Фортунис
17'
16'
Желтая карточка
A. Tzanetopoulos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
2
Мади Камара
ЦП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
10
Карлитос
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Джанлука Феста
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
23
Николас Фрейре
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Густаво Скарпа
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Пасхалакис
3
Ортега
45
Рецос
17
Куини
5
Ндой
2
Камара
32
Хецце
7
Масурас
7
Фортунис
16
Бьель
9
Эль-Кааби
4-1-2-3
55
Кошелев
5
3
2
Василантонопулос
22
Павловец
27
Станко
10
Карлитос
14
Сливка
23
Цилулис
11
Нуньес
11
Мартинес
45
Рецос
23
Фрейре
23
Фрейре
45
Рецос
3
Ортега
23
Родиней
23
Родиней
3
Ортега
32
Хецце
14
Александропулос
14
Александропулос
32
Хецце
7
Масурас
12
Карвалью
12
Карвалью
7
Масурас
11
Нуньес
8
Цандарис
8
Цандарис
11
Нуньес
11
Мартинес
10
Мула
10
Мула
11
Мартинес
23
Цилулис
9
9
23
Цилулис
77
77
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАС Ламия
19
Константинос Цолакис
ВР
10
Густаво Скарпа
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
1
Gergely Nagy
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
10
Густаво Скарпа
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Олимпиакос - ПАС Ламия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
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