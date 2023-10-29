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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАС Ламия
Астерас - ПАС Ламия: обзор матча 29 октября 2023
Астерас
29.10.2023, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
ПАС Ламия
88'
С. Цилулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - ПАС Ламия
90'
+2
Желтая карточка
Д. Симон
88'
ГОЛ! 0:1!
С. Цилулис
Пас отдал
З. Тошич
87'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
К. Нуньес
73'
Замена
З. Тошич
️️️️
Карлитос
72'
Замена
M. Acuña
️️️️
Р. Мартинес
Замена
В. Манцис
️️️️
Х. Регис
68'
Желтая карточка
Х. Мунафо
64'
59'
Замена
С. Цилулис
️️️️
Сидклей
Желтая карточка
Э. Жуканович
58'
50'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
В. Сурлис
️️️️
D. Grozdanic
46'
31'
Желтая карточка
П. Амарал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
24
Педру Амарал
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
(К)
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Карлитос
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
Главный тренер
Леонидас Воколос
Астерас
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
ПАС Ламия
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пападопулос
30
22
87
Жуканович
24
Альварес
22
Гарсия
8
Мунафо
7
Бартоло
20
Регис
9
Мирителло
20
Кальцас
3-2-3-2
55
Кошелев
14
Пападопулос
5
2
Симон
17
Сидклей
24
Амарал
14
Сливка
10
Карлитос
8
Цандарис
11
Нуньес
11
Мартинес
2
Кармона
2
Кармона
30
90
Сурлис
90
Сурлис
30
20
Регис
14
Манцис
14
Манцис
20
Регис
11
Нуньес
66
Дзагоев
66
Дзагоев
11
Нуньес
17
Сидклей
23
Цилулис
23
Цилулис
17
Сидклей
10
Карлитос
18
Тошич
18
Тошич
10
Карлитос
11
Мартинес
77
77
11
Мартинес
Остались в запасе
Астерас
ПАС Ламия
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча Астерас - ПАС Ламия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Главный судья:
Атанасиос Цилос
(Лариса)
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
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