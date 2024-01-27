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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАС Ламия
Панетоликос - ПАС Ламия: обзор матча 27 января 2024
Панетоликос
27.01.2024, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
46'
Х. Мавриас
82'
К. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - ПАС Ламия
90'
+5
Желтая карточка
Сидклей
90'
+4
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Ф. Перес
90'
+1
Замена
М. Бакакис
️️️️
Х. Мавриас
90'
+1
82'
ГОЛ! 1:1!
К. Нуньес
Пас отдал
Ф. Цандарис
80'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Карлитос
Замена
Ж. Педру
️️️️
И. Хадзитеодоридис
76'
73'
Замена
З. Тошич
️️️️
С. Цилулис
73'
Замена
Сидклей
️️️️
Р. Мартинес
Замена
S. Diaz
️️️️
Л. Шенгелия
65'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мавриас
46'
42'
Желтая карточка
A. Tzanetopoulos
Желтая карточка
B. Duarte
40'
36'
Желтая карточка
Ф. Цандарис
27'
Желтая карточка
П. Амарал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
99
Факундо Перес
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
80
Николас Карелис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
(К)
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
10
Карлитос
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
8
S. Diaz
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
ПАС Ламия
17
Сидклей
ЛЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Капино
24
Силва Торрехон
2
49
12
Хадзитеодоридис
54
Лиавас
99
Перес
27
Шенгелия
35
Мавриас
10
Хуанпи
80
Карелис
4-2-3-1
55
Кошелев
14
Пападопулос
5
2
Симон
24
Амарал
8
Цандарис
10
Карлитос
23
Цилулис
11
Нуньес
11
Мартинес
19
27
Шенгелия
8
8
27
Шенгелия
35
Мавриас
2
Бакакис
2
Бакакис
35
Мавриас
99
Перес
8
Бузукис
8
Бузукис
99
Перес
12
Хадзитеодоридис
45
Педру
45
Педру
12
Хадзитеодоридис
11
Мартинес
17
Сидклей
17
Сидклей
11
Мартинес
23
Цилулис
18
Тошич
18
Тошич
23
Цилулис
10
Карлитос
45
45
10
Карлитос
Остались в запасе
Панетоликос
ПАС Ламия
32
Антонис Стергиакис
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Остались в запасе
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча Панетоликос - ПАС Ламия
1
5
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
15
Офсайды
0
2
Количество передач
509
358
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Rafail Tsiaras, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Новости команд
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