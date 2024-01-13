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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Пансерраикос
ПАС Ламия - Пансерраикос: обзор матча 13 января 2024
ПАС Ламия
13.01.2024, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Пансерраикос
14'
А. Варда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Пансерраикос
90'
Замена
А. Диамантис
️️️️
М. Морейра
Желтая карточка
К. Станко
82'
78'
Замена
С. Мургос
️️️️
М. Томас
Замена
А. Мула
️️️️
M. Acuña
70'
Замена
К. Станко
️️️️
Ф. Цандарис
70'
69'
Желтая карточка
A. Oikonomou
Желтая карточка
Д. Симон
63'
61'
Замена
A. Oikonomou
️️️️
К. Пилеас
Замена
Карлитос
️️️️
П. Амарал
61'
Замена
З. Тошич
️️️️
В. Сливка
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Варда
Пас отдал
М. Томас
12'
Желтая карточка
К. Пилеас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
17
Сидклей
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
(К)
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
19
Flosard Malçi
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
17
Костас Пилеас
ЛЗ
3
S. Petavrakis
(К)
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
10
Матиас Томас
АП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
10
Карлитос
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
10
Алекс Мула
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Пансерраикос
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
11
Саввас Мургос
ПВ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
3-2-2-1-2
55
Кошелев
2
Симон
14
Пападопулос
23
Корнезос
17
Сидклей
24
Амарал
8
Цандарис
14
Сливка
11
Нуньес
77
19
3-2-2-1-2
1
Чован
3
31
Бергстрем
64
Делигианнидис
6
Морейра
17
Пилеас
26
Стайкос
7
Варда
10
Томас
5
7
Бетанкор
8
Цандарис
27
Станко
27
Станко
8
Цандарис
24
Амарал
10
Карлитос
10
Карлитос
24
Амарал
14
Сливка
18
Тошич
18
Тошич
14
Сливка
77
10
Мула
10
Мула
77
6
Морейра
15
Диамантис
15
Диамантис
6
Морейра
17
Пилеас
6
6
17
Пилеас
10
Томас
11
Мургос
11
Мургос
10
Томас
Остались в запасе
ПАС Ламия
Пансерраикос
1
Gergely Nagy
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
17
A. Maskanakis
ЦП
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
10
Admir Bajrovic
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Остались в запасе
17
A. Maskanakis
ЦП
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
10
Admir Bajrovic
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча ПАС Ламия - Пансерраикос
2
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
14
20
Офсайды
1
0
Количество передач
539
439
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Главный судья:
Andreas Gamaris, Greece
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
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