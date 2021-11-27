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Альберт Мнацаканян
Статистика
Альберт Мнацаканян - статистика
Завершил карьеру
9 сентября 1999 (27)
#8 | Полузащитник
183 см
Армения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
2 : 1
27.11.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Текстильщик
1 : 3
21.11.2021
Кубань
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
3 : 0
17.11.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Текстильщик
1 : 1
13.11.2021
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
0 : 1
06.11.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Текстильщик
4 : 1
31.10.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3 : 1
23.10.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
17.10.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Текстильщик
1 : 1
09.10.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
3 : 2
29.09.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Текстильщик
1 : 2
19.09.2021
Волгарь
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Текстильщик
0 : 3
15.09.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Текстильщик
3 : 1
11.09.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 0
05.09.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Алания
4 : 0
29.08.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Текстильщик
1 : 2
20.08.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Кубань
1 : 0
14.08.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Торпедо
0 : 0
31.07.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Краснодар-2
1 : 1
24.07.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
1 : 0
17.07.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Ротор
0 : 0
10.07.2021
Текстильщик
1' - 64'
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