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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
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Сараево
Ренато Гойкович
Новости
€ 250 тыс
Ренато Гойкович - новости
Сараево
10 сентября 1995 (31), Тузла
#3 | Защитник
195 см
Босния и Герцеговина
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Новости
Трансферы
Гойкович: «За последние 3-4 года все забыли про российский футбол»
19 января
5
Гойкович – о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Сначала подумал, что это шутка»
2024.06.13 22:40
1
«Оренбург» расстался с боснийским защитником
2024.06.03 10:30
Гойкович: «Зенит» – это «ПСЖ»
2024.03.15 21:29
17
В «Оренбурге» прокомментировали будущее Веры, Мансильи и Гойковича
2024.02.15 14:28
1
В «Оренбурге» анонсировали уход боснийского легионера
2024.01.09 13:59
1
Защитник «Оренбурга» не полетел на Мальдивы: «Не хватает премиальных»
2023.12.16 13:43
Гойкович из «Оренбурга» ответил, чем Россия лучше Боснии и Герцеговины
2023.11.05 12:43
Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Синтетическое поле – наше огромное преимущество»
2023.09.27 19:29
1
«Да вообще капец! Оренбург – самое холодное место на Земле»: Гойкович – о русской зиме
2023.09.23 12:57
Гойкович из «Оренбурга» назвал лучший город России
2023.09.21 18:28
Гойкович из «Оренбурга» объяснил, почему россияне не едут играть за рубеж
2023.07.13 17:31
1
Гойкович: «В Хорватии все намного дороже, чем в Оренбурге. Цены в Европе поднимаются»
2023.07.13 09:48
2
Защитник «Оренбурга» Гойкович раскрыл размер своих трат за месяц
2023.07.13 07:36
Босниец Гойкович объяснил, почему остался в «Оренбурге» после начала СВО
2023.07.12 09:25
Фото
Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.05.01 12:36
3
Гойкович: «Не понимаю: судьи РПЛ по пять минут смотрят VAR и ошибаются»
2023.04.26 10:43
1
Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Жена сказала сыну, что Дзюба меня «убил»; он сильнейший форвард РПЛ»
2023.04.26 08:30
Защитник «Оренбурга»: «Русские – холодные люди, закрытый народ. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела?»
2023.04.25 20:49
4
Защитник «Оренбурга»: «В отпуске могу каждый день пить виски, курить кальян»
2023.04.25 18:40
2
В ЦСКА прокомментировали новость об интересе к защитнику «Оренбурга»
2023.01.17 07:45
ЦСКА интересуется 27-летним боснийским защитником из «Оренбурга»
2023.01.17 00:22
1
Фото
Соболев, Промес и 4 игрока «Оренбурга» – в сборной 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.09.19 10:52
8
Фото
Малком, Миранчук и Промес – в сборной 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.08.16 00:52
«Оренбург» объявил о подписании двух боснийцев
2022.06.25 09:39
1
Шесть футболистов покинули «Оренбург»
2022.06.02 20:20
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