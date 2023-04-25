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    • Защитник «Оренбурга»: «Русские – холодные люди, закрытый народ. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела?»

    Защитник «Оренбурга»: «Русские – холодные люди, закрытый народ. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела?»

    Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович сравнил боснийцев с россиянами.

    – У боснийцев схож менталитет с россиянами?

    – Я в команде самый серьезный. Больше профессионализма. Русские – холодные люди. Пример: стою у лифта, выходит человек, хочу с ним поздороваться, а он даже на меня не посмотрел.

    Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?» Вы – более закрытый народ.

    – Ты сказал, что профессионал, а россияне?

    – Все индивидуально, но все выкладываются на максимум. Зимние сборы очень сильные у нас. Мне Иван Башич сказал: «Пройдешь зимние сборы с «Оренбургом» и сможешь играть в АПЛ!» Интенсивность у нас бешеная просто! Все упражнения с мячом – сумасшедшее давление.

    Думаю, российские тренеры работают по-другому, не как Марцел Личка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      Ollegator 11 минут назад

      Всё у нас нормально с менталитетом :) Просто ради галочки спрашивать у каждого встречного "хаваю", чтобы услышать "амфайн" и разойтись - лучше уж вообще ничего не спрашивать) А если человеку искренне интересно - он и поздоровается и поможет и тп.

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      Рейтинг: +3515

      FRZZ 33 минуты назад

      Видимо суровый климат подействовал на россиян, или же неустроенность жизни, вечная погоня за деньгами , борьба за вживание.

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