Защитник «Оренбурга»: «Русские – холодные люди, закрытый народ. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела?»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович сравнил боснийцев с россиянами.

– У боснийцев схож менталитет с россиянами?

– Я в команде самый серьезный. Больше профессионализма. Русские – холодные люди. Пример: стою у лифта, выходит человек, хочу с ним поздороваться, а он даже на меня не посмотрел.

Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?» Вы – более закрытый народ.

– Ты сказал, что профессионал, а россияне?

– Все индивидуально, но все выкладываются на максимум. Зимние сборы очень сильные у нас. Мне Иван Башич сказал: «Пройдешь зимние сборы с «Оренбургом» и сможешь играть в АПЛ!» Интенсивность у нас бешеная просто! Все упражнения с мячом – сумасшедшее давление.

Думаю, российские тренеры работают по-другому, не как Марцел Личка.