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  • Защитник «Оренбурга»: «Русские – холодные люди, закрытый народ. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела?»

Защитник «Оренбурга»: «Русские – холодные люди, закрытый народ. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела?»

25 апреля 2023, 20:49
4

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович сравнил боснийцев с россиянами.

– У боснийцев схож менталитет с россиянами?

– Я в команде самый серьезный. Больше профессионализма. Русские – холодные люди. Пример: стою у лифта, выходит человек, хочу с ним поздороваться, а он даже на меня не посмотрел.

Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?» Вы – более закрытый народ.

– Ты сказал, что профессионал, а россияне?

– Все индивидуально, но все выкладываются на максимум. Зимние сборы очень сильные у нас. Мне Иван Башич сказал: «Пройдешь зимние сборы с «Оренбургом» и сможешь играть в АПЛ!» Интенсивность у нас бешеная просто! Все упражнения с мячом – сумасшедшее давление.

Думаю, российские тренеры работают по-другому, не как Марцел Личка.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Гойкович Ренато
Комментарии (4)
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Ollegator
1682446965
Всё у нас нормально с менталитетом :) Просто ради галочки спрашивать у каждого встречного "хаваю", чтобы услышать "амфайн" и разойтись - лучше уж вообще ничего не спрашивать) А если человеку искренне интересно - он и поздоровается и поможет и тп.
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R_a_i_n
1682447676
У нас если у лифта спросил у соседа как дела, то далее следует недельная "свадьба" с объединением кваритир и даже этажей ,с тасканием салатов и закусок. Я фик знает где он там жил, этот Гойкович.
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serglider
1682464724
Ага! Интенсивность, зимние сборы, можешь играть в АПЛ... В сухом остатке середина таблицы мусорного российского чемпионата! Из еврокубков, до санкций, российские клубы "середняки" стабильно вылетали на этапе квалификации))) И если тебя вообще не интересует твой сосед, нафига к нему приставать с вопросом как у него дела?
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Дядя Серёжа
1682483271
Ну что ты, мы радуемся... и возле лифта радуемся... и в лифте... Как дела, дорогой? Давление? Сахар в крови? в компоте? Кошмары не мучат? Можно на выписку
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