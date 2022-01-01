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«Оренбург» объявил о подписании двух боснийцев

«Оренбург» усилил состав двумя легионерами из Боснии и Герцеговины.

В клуб перешли центральный защитник Ренато Гойкович и хавбек Иван Башич.

Условия контрактов с новичками не разглашаются.

  • Гойкович вернулся в «Оренбург» менее чем через месяц после ухода на правах свободного агента.
  • Башича выкупили у «Зриньски» за 550 тысяч евро.

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Источник: сайт «Оренбурга»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16977

    Garrincha58 39 минут назад

    вот вам этот дурацкий лимит который придумали снова зачем Оренбургу эти боснийцы через пол года слиняют у нас что мало в России игроков???

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