«Оренбург» объявил о подписании двух боснийцев

вот вам этот дурацкий лимит который придумали снова зачем Оренбургу эти боснийцы через пол года слиняют у нас что мало в России игроков???
«Оренбург» усилил состав двумя легионерами из Боснии и Герцеговины.
В клуб перешли центральный защитник Ренато Гойкович и хавбек Иван Башич.
Условия контрактов с новичками не разглашаются.
- Гойкович вернулся в «Оренбург» менее чем через месяц после ухода на правах свободного агента.
- Башича выкупили у «Зриньски» за 550 тысяч евро.
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