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    Ренато Гойкович - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Ренато
    Фамилия Гойкович
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Родной город Тузла
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    23.11.2022 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.10.2022 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
    28.09.2022 46' -90' Оренбург (Оренбург) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо (Москва)
    14.09.2022 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 3:1 Оренбург (Оренбург)
    31.08.2022 1' -90' Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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