«Да вообще капец! Оренбург – самое холодное место на Земле»: Гойкович – о русской зиме

Защитник «Оренбург» Ренато Гойкович шокирован погодными условиями в России.

– Насколько в Оренбурге холодные зимы?

– Да вообще капец! Кажется, что Оренбург – это самое холодное место на Земле, ха-ха!

Два года назад мы с командой вылетали со сборов из Анталии, где было +20. Прилетаем в Оренбург, и пилот передает: «Добро пожаловать в Россию, в город Оренбург! За бортом -33».

Я был в абсолютном шоке! Конечно, нас подготовили, с собой была теплая одежда, но даже в ней по Оренбургу невозможно гулять. Метель, снег и безумно холодный ветер!

Честно, с уверенностью скажу – в Оренбурге самая безумная погода! Зимой невозможно быть на улице из-за лютого холода, а летом безумно жарко.

До сих пор не понял, как летом может быть +33, а зимой -33.