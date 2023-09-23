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    • «Да вообще капец! Оренбург – самое холодное место на Земле»: Гойкович – о русской зиме

    «Да вообще капец! Оренбург – самое холодное место на Земле»: Гойкович – о русской зиме

    Защитник «Оренбург» Ренато Гойкович шокирован погодными условиями в России.

    – Насколько в Оренбурге холодные зимы?

    – Да вообще капец! Кажется, что Оренбург – это самое холодное место на Земле, ха-ха!

    Два года назад мы с командой вылетали со сборов из Анталии, где было +20. Прилетаем в Оренбург, и пилот передает: «Добро пожаловать в Россию, в город Оренбург! За бортом -33».

    Я был в абсолютном шоке! Конечно, нас подготовили, с собой была теплая одежда, но даже в ней по Оренбургу невозможно гулять. Метель, снег и безумно холодный ветер!

    Честно, с уверенностью скажу – в Оренбурге самая безумная погода! Зимой невозможно быть на улице из-за лютого холода, а летом безумно жарко.

    До сих пор не понял, как летом может быть +33, а зимой -33.

    • 28-летний Гойкович в «Оренбурге» с 2020 года.
    • До этого он играл в Боснии, Хорватии и Албании.

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    Источник: Sport24

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