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    • Защитник «Оренбурга» не полетел на Мальдивы: «Не хватает премиальных»

    Защитник «Оренбурга» не полетел на Мальдивы: «Не хватает премиальных»

    Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, как проведет зимний отпуск.

    – Сначала поеду в город к родителям, проведу там немного времени. Потом поедем на пять дней отдохнуть с супругой на ее родину в Хорватию – там море, тепло.

    Но у меня ребенку всего полтора года и он пока не готов лететь на Мальдивы 10-12 часов, плюс перемена климата. Надо чуть-чуть подождать, может, через год-два слетаем.

    А пока лучше остаться дома, чтобы малыш там не заболел.

    – Возможно, просто не хватило на Мальдивы?

    - Ха-ха, да, у нас не лучший сезон, премиальные не такие, как год назад, так что не хватает.

    • 28-летний Гойкович в клубе РПЛ с сентября 2020 года.
    • В этом сезоне он провел 18 матчей и получил 6 желтых карточек.
    • «Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в чемпионате (зона стыков).

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    Источник: «РБ Спорт»

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