Защитник «Оренбурга» не полетел на Мальдивы: «Не хватает премиальных»

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, как проведет зимний отпуск.

– Сначала поеду в город к родителям, проведу там немного времени. Потом поедем на пять дней отдохнуть с супругой на ее родину в Хорватию – там море, тепло.

Но у меня ребенку всего полтора года и он пока не готов лететь на Мальдивы 10-12 часов, плюс перемена климата. Надо чуть-чуть подождать, может, через год-два слетаем.

А пока лучше остаться дома, чтобы малыш там не заболел.

– Возможно, просто не хватило на Мальдивы?

- Ха-ха, да, у нас не лучший сезон, премиальные не такие, как год назад, так что не хватает.