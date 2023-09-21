Гойкович из «Оренбурга» назвал лучший город России

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович считает Москву лучшим городом России.

– Какое самое лучшее место в России?

– Москва – самый лучший город, в котором я был. Мне понравилась Красная площадь и весь центр города. Могу сказать точно: ваша столица – самая чистая в мире. Меня сильно удивила чистота местных улиц.

Москва отлично смотрится! В будущем планирую проехать по Подмосковью и посмотреть, как там.