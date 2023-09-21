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    Гойкович из «Оренбурга» назвал лучший город России

    Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович считает Москву лучшим городом России.

    – Какое самое лучшее место в России?

    – Москва – самый лучший город, в котором я был. Мне понравилась Красная площадь и весь центр города. Могу сказать точно: ваша столица – самая чистая в мире. Меня сильно удивила чистота местных улиц.

    Москва отлично смотрится! В будущем планирую проехать по Подмосковью и посмотреть, как там.

    • Гойкович играет за «Оренбург» с сезона-2020/21.
    • 28-летний босниец провел 8 матчей в сезоне РПЛ.

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    Источник: Sport24

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