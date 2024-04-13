Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Tony Gallacher - статистика

Завершил карьеру
#3 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Джонстон
15
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
13.04.2024
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Хиберниан
1 : 2
06.04.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
81'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
30.03.2024
Данди
1' - 83'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Селтик
3 : 1
16.03.2024
Сент-Джонстон
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
02.03.2024
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Абердин
0 : 2
28.02.2024
Сент-Джонстон
80' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Сент-Миррен
2 : 0
24.02.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Сент-Джонстон
0 : 3
18.02.2024
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
2 : 1
11.02.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
07.02.2024
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
0 : 1
03.02.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
27.01.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
24.01.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
0 : 0
27.12.2023
Сент-Джонстон
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Килмарнок
2 : 1
23.12.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
2 : 0
20.12.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
16.12.2023
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
06.12.2023
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хартс
1 : 0
25.11.2023
Сент-Джонстон
46' - 90'
58'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
11.11.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
07.11.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
01.11.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
4 : 0
28.10.2023
Сент-Джонстон
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 0
08.10.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
30.09.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хиберниан
2 : 0
23.09.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
16.09.2023
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
02.09.2023
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
0 : 0
26.08.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
05.08.2023
Хартс
1' - 90'
Главные новости
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
9
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
5
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Головин сказал, достаточно ли «Спартак» предложил «Монако» за его трансфер
15:38
«Он играл невероятно»: Гном Гномыч назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
15:30
8
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
14:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+