Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kurtis Guthrie - статистика

Завершил карьеру
#28 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливингстон
21
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Ливингстон
2 : 0
11.05.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Мазервелл
4 : 1
04.05.2024
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Ливингстон
2 : 0
27.04.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Ливингстон
0 : 3
31.03.2024
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хиберниан
3 : 0
16.03.2024
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
02.03.2024
Ливингстон
50' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Ливингстон
1 : 3
28.02.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
3 : 2
24.02.2024
Ливингстон
83' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Ливингстон
1 : 0
17.02.2024
Сент-Миррен
88' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 2
30.01.2024
Росс Каунти
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 2
02.01.2024
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Мазервелл
3 : 1
30.12.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
0 : 0
27.12.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Селтик
2 : 0
23.12.2023
Ливингстон
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Абердин
2 : 1
20.12.2023
Ливингстон
1' - 90'
28'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Ливингстон
0 : 0
16.12.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Сент-Миррен
1 : 0
25.11.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Ливингстон
0 : 2
12.11.2023
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди
1 : 0
05.11.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 2
28.10.2023
Данди
60' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 1
21.10.2023
Ливингстон
58' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Ливингстон
2 : 0
07.10.2023
Мазервелл
82' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
30.09.2023
Ливингстон
69' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Ливингстон
0 : 3
23.09.2023
Селтик
71' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
1 : 1
16.09.2023
Ливингстон
65' - 90'
72'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 1
02.09.2023
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хиберниан
2 : 3
26.08.2023
Ливингстон
1' - 59'
33'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
4 : 0
12.08.2023
Ливингстон
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Ливингстон
0 : 0
05.08.2023
Абердин
1' - 63'
Главные новости
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
1
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
6
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
9
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+