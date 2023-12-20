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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Ливингстон
Абердин - Ливингстон: обзор матча 20 декабря 2023
Абердин
20.12.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Ливингстон
42'
Б. Миовски
65'
Б. Миовски
28'
K. Guthrie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Ливингстон
84'
Желтая карточка
С. Питтман
83'
Замена
M. Welch-Hayes
️️️️
M. Nottingham
Замена
Э. Соклер
️️️️
Дюк
79'
Замена
Д. МакГрат
️️️️
Л. Кларксон
79'
71'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Д. Брэндон
65'
Желтая карточка
Д. Пенрис
ГОЛ! 2:1!
Б. Миовски
Пас отдал
Дюк
65'
Замена
S. Morris
️️️️
J. McGarry
60'
45'
Желтая карточка
М. Девлин
ГОЛ! 1:1!
Б. Миовски
Пас отдал
Н. Девлин
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
K. Guthrie
Пас отдал
Д. Пенрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Майкл Девлин
(К)
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
23
Райан Данкан
ЛВ
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
14
Shayden Morris
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3-3-2-2
13
Рос
23
4
Шинни
3
Гартенманн
2
21
Полвара
2
Девлин
7
Кларксон
29
Йенсен
11
Дюк
28
Миовски
4-2-1-3
30
Джордж
2
Брэндон
67
Обилейе
5
Девлин
29
Пенрис
8
Холт
22
8
Питтман
7
21
28
7
Кларксон
17
МакГрат
17
МакГрат
7
Кларксон
23
14
14
23
11
Дюк
19
Соклер
19
Соклер
11
Дюк
21
22
22
21
2
Брэндон
19
Андерсон
19
Андерсон
2
Брэндон
Остались в запасе
Абердин
Ливингстон
31
Ross Doohan
ВР
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
26
Кристиан Монтано
ЛВ
4
Tom Parkes
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
26
Кристиан Монтано
ЛВ
4
Tom Parkes
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Абердин - Ливингстон
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
15
Офсайды
1
2
Количество передач
480
331
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
61
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
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