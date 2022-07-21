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    Эндри Чекичи - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Эндри
    Фамилия Чекичи
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2022 61' -90' Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
    28.07.2022 1' -90' Коньяспор (Конья) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    21.07.2022 1' -46' БАТЭ (Борисов) 0:3 Коньяспор (Конья)
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