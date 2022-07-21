Эндри Чекичи - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Эндри
|Фамилия
|Чекичи
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Эндри
|Фамилия
|Чекичи
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|61' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|28.07.2022
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|21.07.2022
|1' -46'
|БАТЭ (Борисов)
|0:3
|Коньяспор (Конья)